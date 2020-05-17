Хосе Энрике: «Трент и Робертсон — лучшие фланговые защитники в мире»

Бывший защитник «Ливерпуля» похвалил оборонцев «красных» и :

У Робертсона есть все нужные данные. Он выматывает своих соперников. Он множество раз перемещается по флангу вверх-вниз. У него есть сила. Его кроссы просто потрясающие. К тому же он хорошо обороняется. Считаю Робертсона лучшим левым защитником в мире за последние два года.

Такое же могу сказать и про Трента. Он — лучший правый защитник в мире за последние два года. Ему всего лишь 21 год. Много людей хотят посмотреть, как бы он выглядел в полузащите. Однако я им говорю: "Зачем ему менять позицию? Он лучший на своей, к тому же ему только 21 год, и сможет прибавлять и дальше.