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Хосе Энрике: «Трент и Робертсон — лучшие фланговые защитники в мире»

сегодня, 18:44

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике похвалил оборонцев «красных» Эндрю Робертсона и Трента Александера-Арнодьда:

У Робертсона есть все нужные данные. Он выматывает своих соперников. Он множество раз перемещается по флангу вверх-вниз. У него есть сила. Его кроссы просто потрясающие. К тому же он хорошо обороняется. Считаю Робертсона лучшим левым защитником в мире за последние два года.

Такое же могу сказать и про Трента. Он — лучший правый защитник в мире за последние два года. Ему всего лишь 21 год. Много людей хотят посмотреть, как бы он выглядел в полузащите. Однако я им говорю: "Зачем ему менять позицию? Он лучший на своей, к тому же ему только 21 год, и сможет прибавлять и дальше.

 Ранее Робертсон и Александер-Арнольд попали в сборную сезона АПЛ по версии Daily Mail.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:56
Наверное так и есть.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:47
Помню я этого робертсона, даже сборная России с далеко не самым топовым составом его как стоячего проходила.
Swinsi
Swinsi
сегодня в 18:45
Своих хвалит.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:45
возможно и так
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