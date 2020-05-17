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Кьеллини: «Мбаппе превосходит Неймара. Он более стабильный игрок»

сегодня, 19:49

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в автобиографии «Я, Джорджо» поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе:

Кто после Месси и Роналду будет коллекционировать «Золотые мячи»? Француз Килиан Мбаппе!

Впервые я его увидел, когда по телевизору смотрел матч «Монако» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2016/2017. Впечатляющее зрелище. Я спросил у спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Кто это? С какой он планеты?!» Фабио ответил мне: «Да, я знаю. Мы знаем о нем уже некоторое время». Неудержимый форвард. А ведь ему тогда было всего лишь 18 лет. В том же сезоне мы встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов.

Сейчас ему 21 год. Он уже стал чемпионом мира. У него все есть: скорость, техника, инстинкты форварда. Он настоящее чудо. Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком. Будущее находится в руках Мбаппе.

Ранее Кьеллини рассказал о сильных качествах форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
сегодня в 22:04
Я согласен,он прав,но зависит от самого Мбаппе,если будет как Роналду относится к карьере футбольной,тогда он сможет получить более 6 ти ЗМ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:03
рано об этом говорить года через три посмотрим))
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 20:55
Персофаны Барселоны с этим не согласны.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:51
Оба не стабильны, полностью не выкладываются
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:25
Мбаппе гораздо лучше.
drug01
drug01
сегодня в 19:55
Зачем так сравнивать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:55
Если дурака не включит , то превзойдет кривляку.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:49
вряд ли, скорее, более умный
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