Кьеллини: «Мбаппе превосходит Неймара. Он более стабильный игрок»

Защитник «Ювентуса» в автобиографии «Я, Джорджо» поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» :

Кто после Месси и Роналду будет коллекционировать «Золотые мячи»? Француз Килиан Мбаппе!

Впервые я его увидел, когда по телевизору смотрел матч «Монако» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2016/2017. Впечатляющее зрелище. Я спросил у спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Кто это? С какой он планеты?!» Фабио ответил мне: «Да, я знаю. Мы знаем о нем уже некоторое время». Неудержимый форвард. А ведь ему тогда было всего лишь 18 лет. В том же сезоне мы встретились друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов.

Сейчас ему 21 год. Он уже стал чемпионом мира. У него все есть: скорость, техника, инстинкты форварда. Он настоящее чудо. Считаю, что Мбаппе превосходит Неймара, потому что является более стабильным игроком. Будущее находится в руках Мбаппе.