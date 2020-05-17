Брюс: «Необходимо минимум 6 недель для подготовки к возобновлению АПЛ»

Главный тренер «Ньюкасла» заявил, что не хочет возобновлять сезон АПЛ 12 июня:

Мы не знаем, смогут ли все футболисты собраться к первому этапу подготовки к рестарту сезона. Нельзя забывать, что игроки не выступали целых восемь недель. Наверное, это самая длинная пауза в их карьерах.

Для того, чтобы подготовиться к первой официальной встрече, предсезонка длится шесть недель с шестью товарищескими играми. Требуется немало времени для того, чтобы набрать форму, иначе все развалится как карточный домик. Многие трениры считают так же. Нам необходимо минимум шесть недель. Не вижу вариантов, как мы можем возобновить сезон раньше конца июня.