Агент Деспотовича: «Больше Джордже в „Оренбурге“ не будет»

Агент нападающего Джордже Деспотовича заявил, что сербский форвард уже не вернется в «Оренбург».
У Джордже с «Оренбургом» контракт до 31 мая. Но он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в «Оренбурге» не будет, потому что потом ему придется находиться на карантине, и контракт уже закончится.
Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться.
Ранее ходили слухи, что Деспотович может перейти в «Ростов».
Ну точно крепостные :)
Ну точно крепостные :)