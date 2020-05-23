Агент Деспотовича: «Больше Джордже в „Оренбурге“ не будет»

Агент нападающего заявил, что сербский форвард уже не вернется в «Оренбург».

У Джордже с «Оренбургом» контракт до 31 мая. Но он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в «Оренбурге» не будет, потому что потом ему придется находиться на карантине, и контракт уже закончится.

Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться.