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Агент Деспотовича: «Больше Джордже в „Оренбурге“ не будет»

сегодня, 13:26

Агент нападающего Джордже Деспотовича заявил, что сербский форвард уже не вернется в «Оренбург».

У Джордже с «Оренбургом» контракт до 31 мая. Но он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в «Оренбурге» не будет, потому что потом ему придется находиться на карантине, и контракт уже закончится.

Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться.

Ранее ходили слухи, что Деспотович может перейти в «Ростов».

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makkie
makkie
сегодня в 13:50
Надоело маяться с Оренбургом и ждать отмашки хозяев из Газпрома.
Ну точно крепостные :)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:49
это он зря))пожалеет))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:34
Наверное в Уфу пойдет маяться...).
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:34
Один месяц попробуй...не корову проиграешь и не лимон выиграешь....Футболкой могу поделиться...:))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:32
Не сраслась афера
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:30
Куда же он теперь отправится?
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