Планы vs пандемия. Главная ошибка сезона

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сегодня, 10:00

Финансовые потери клубов топ-5 повлияют на многие судьбы, включая российских футболистов.



Нобель Арустамян дружит со многими в ЦСКА , и когда занимается вопросами «армейцев», то знает намного больше, чем рассказывает. Не совсем удивительно, что журналист подтвердил историю, которую некоторые фанаты считали выдуманной. В этом случае никакого секрета давно нет: «Кристал Пэлас» предлагал прошлым летом Гинеру 25 млн фунтов за трансфер Чалова, но москвичи отказались.



Лондонский агент Федора – Кристиан Эмиле, который также помогал Слуцкому устроиться в «Халл Сити», поведал важные детали. Сам российский форвард был настроен на отъезд, и Рой Ходжсон настойчиво вербовал для лондонского клуба новичка из ЦСКА , причем тоже публично подтвердил интерес. Отказался лично Гинер, а мотивация так себе – какой-то там «Кристал Пэлас» не уровень Чалова, да и вообще – Федор стоит дороже 25 млн фунтов.

Оба утверждения – ошибочные. Из-за того, что нападающего не отпустили, у него опустились руки. В результате потерял в эффективности, то есть превратился в футболиста, который с трудом тянет на уровень нападающего основы одного из лидеров РПЛ , не говоря о середине таблицы АПЛ . Похоже, Гинер плохо понимает масштабы АПЛ , хотя давно знает Абрамовича, поэтому должен был интересоваться англичанами активнее.

Например, ЦСКА за пять лет потратил на новичков около 33 млн евро – и это с учетом, что раньше получали премиальные за игру в ЛЧ . А «орлы» из Лондона за тот же отрезок времени отдали за новичков почти 200 млн евро. У «Кристал Пэлас» годовые траты на зарплаты почти равны двухлетнему бюджету ЦСКА . Это клубы из разных миров. Гинер считает, что «Кристал Пэлас» — дно, но не факт, что лондонцы слабее «Ференцвароша», например.

Да и начинать в АПЛ лучше с клуба, где будешь играть, а не где сядешь на лавку. Решение оставить Чалова в ЦСКА , когда на руках было жирное предложение в размере 25 млн фунтов, точно является ошибкой менеджеров «армейцев» и недоработкой агентов самого футболиста. Во-первых, «армейцы» сами ничего не выиграли – Федор вряд ли просто пережил тот отказ клуба, ведь не принес на поле много пользы. Во-вторых, говорят о поисках центрального форварда – или не исключают уход Чалова, или просто ищут ему помощника, ведь не видят победные голы.

В-третьих, теперь у молодого россиянина больше проблем, его планы разрушила пандемия. Федору опасно уезжать без свежих голов – на случай, если предложения все-таки будут, ведь возможно, что шанс уже потерян. Плюс через год Евро-2020. Если бы перешел в АПЛ прошлым летом, то получил бы путевку в топ-5 и время на адаптацию, а так может разочаровать ЦСКА , а еще не убедить Черчесова, который Чалова недолюбливает – заметно по оценкам и комментариям, Заболотного тренер чаще хвалил. И в результате двери в Европу и сборную для Чалова захлопнутся.

С другой стороны, у Федора будет ближайший июль, чтобы его лондонский агент получил новые предложения – если Чалов наберет форму, то может быстро вернуться в отправную точку, весну прошлого года, когда стал лучшим снайпером сезона в РПЛ , самым молодым за многие годы. Не забывайте, что из пяти последних хет-триков в чемпионатах России два – на счету Чалова. У Дзюбы за всю жизнь только два таких подвига, а Федор на десять лет моложе, так что таланты серийного снайпера у Чалова есть.

Понятно, почему нападающего ЦСКА сейчас критикуют. Понятно, почему Варга заявил, что интерес остыл – у клубов АПЛ финансовые проблемы. Вероятность ухода сейчас заметно упала. Плюс Гинер умеет отказывать. Но Чалов настраивался дорасти до уровня топ-5, что важно. У «армейцев» есть нерешенные финансовые проблемы, невзирая на перевод клуба под управление новых владельцев. И говорят о центральном защитнике, опорнике и нападающем, а на подписания нужны живые деньги.

Уже не 25 млн фунтов, но Гинер ошибется второй раз, если не согласится, что раз молодой россиянин мечтал себя испытать – у него должно быть такое право. Понятно, что Федору было бы сложно сейчас сидеть на карантине в Англии, отрезанным от семьи. Но ему также непросто ощущать ЦСКА семьей после отказа от такого жирного пирога, который мог компенсировать будущие финансовые потери «армейцев».

Трансфер Головина спас клуб, а трансфер Чалова мог выдать Ганчаренко деньги на три трансфера, о которых наставник и фанаты давно синхронно мечтают. Так что речь о финансово самой крупной ошибке сезона, которую Чалов компенсирует только в случае, если идеально проведет концовку чемпионата и заинтересует другие клубы, но уже вряд ли «Кристал Пэлас».

Но во всех раскладах вероятности падают, – и что Федор выстрелит дублями и хет-триками, ведь мог растерять форму во время паузы, и что за ним придут из топ-5, и что ЦСКА выручит 28 млн евро после такого трансфера. У «армейцев» хватало таких ошибок — когда передерживали игроков, но тогда был денежный запас, а сейчас его нет. Чалов остался, и посмотрим, как сыграет летом, ведь закисать ему нельзя. Важно оставаться профессионалом. Федор не играет ужасно, а действует скорее неправильно – не так, как сезоном ранее.

Ганчаренко настаивает, что разница только в реализации, и в целом он прав. Чалов был интересен середнякам АПЛ – он бы и «Саутгемптону» пригодился, и даже «Вест Хэму», поскольку шикарно открывается. Но если у Чалова попросту не будет предложений в летне-осеннее окно из топ-5, то ему останется один вариант – разрывать соперников в РПЛ , вернуться на лидирующие позиции в ЦСКА . Важно провести мощный следующий сезон, убедить Черчесова, что Федор заслуживает места в заявке сборной.

Тогда в статусе участника Евро-2020 будет искать себе новый клуб. За Чалова играет его возраст, в 22 года нападающий может позволить спад и возвращение на вершину по эффективности. Тот случай, когда критики правы, аргументы защитника Ганчаренко принимаются. Но одновременно есть смысл упрекнуть Гинера с Бабаевым – им стоило взять 25 млн фунтов, когда предлагали, теперь Чалов на рынке оценивает вдвое ниже.

Трансфер Федора, если состоится, не будет настолько выгодным для ЦСКА . А самим отказом ввергли форварда в состояние, что оказался одним из главных разочарований. Результативность Федора упала почти в три раза. Но у него будет возможность все изменить. У Ганчаренко нет форварда сильнее, а задачи у ЦСКА сложные – нужны герои в атаке, помимо Марио и Николы. Вряд ли увидим Чалова в топ-5 осенью 2020-го, ведь этот год разрушил планы сотен миллионов людей, но в будущем все возможно.



Черчесов среди возможных причин спада Федора перечислил даже возможную влюбленность – как олдскульный символ отвлеченности от игры, но Чалову самое время снова влюбиться в футбол в майке ЦСКА . Только так реализует потенциал, порадует родной клуб и заслужит предложение, о котором любой талантливый игрок должен мечтать. По Федору сразу видно, что он склонен к рефлексии – догадались задолго до того, как Ганчаренко заговорил об этом публично.

Говорят, что футболист думающий, страдающий после промахов за ЦСКА . Есть смысл его поддержать. На наглых, заточенных на деньги и тех, кто в себе не сомневается, будучи в футболе пустым местом, не стоит тратить силы. А вот Чалова тренеру Ганчаренко надо вытащить из психологической ямы первым. Начнет забивать с «точки» и реализовывать верные моменты, на которые выходит – таланта для выбора позиции хватает, по шансам мог собрать 10 мячей, как Азмун, и все изменится.

Сразу увидим успешного Федора, а не того, что потерялся на границе новых голов в первой части сезона. Если за паузу Чалов расслабился и соскучился по футболу, разобравшись в себе – вернется с лучшей реализацией моментов, чем уходил. А поскольку ему всего 22 года, то 2020-й не уничтожил планы с переездом, а просто отложил.