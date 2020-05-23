Планы vs пандемия. Главная ошибка сезона

Финансовые потери клубов топ-5 повлияют на многие судьбы, включая российских футболистов.
Нобель Арустамян дружит со многими в ЦСКА, и когда занимается вопросами «армейцев», то знает намного больше, чем рассказывает. Не совсем удивительно, что журналист подтвердил историю, которую некоторые фанаты считали выдуманной. В этом случае никакого секрета давно нет: «Кристал Пэлас» предлагал прошлым летом Гинеру 25 млн фунтов за трансфер Чалова, но москвичи отказались.
Лондонский агент Федора – Кристиан Эмиле, который также помогал Слуцкому устроиться в «Халл Сити», поведал важные детали. Сам российский форвард был настроен на отъезд, и Рой Ходжсон настойчиво вербовал для лондонского клуба новичка из ЦСКА, причем тоже публично подтвердил интерес. Отказался лично Гинер, а мотивация так себе – какой-то там «Кристал Пэлас» не уровень Чалова, да и вообще – Федор стоит дороже 25 млн фунтов.
Оба утверждения – ошибочные. Из-за того, что нападающего не отпустили, у него опустились руки. В результате потерял в эффективности, то есть превратился в футболиста, который с трудом тянет на уровень нападающего основы одного из лидеров РПЛ, не говоря о середине таблицы АПЛ. Похоже, Гинер плохо понимает масштабы АПЛ, хотя давно знает Абрамовича, поэтому должен был интересоваться англичанами активнее.
Например, ЦСКА за пять лет потратил на новичков около 33 млн евро – и это с учетом, что раньше получали премиальные за игру в ЛЧ. А «орлы» из Лондона за тот же отрезок времени отдали за новичков почти 200 млн евро. У «Кристал Пэлас» годовые траты на зарплаты почти равны двухлетнему бюджету ЦСКА. Это клубы из разных миров. Гинер считает, что «Кристал Пэлас» — дно, но не факт, что лондонцы слабее «Ференцвароша», например.
Да и начинать в АПЛ лучше с клуба, где будешь играть, а не где сядешь на лавку. Решение оставить Чалова в ЦСКА, когда на руках было жирное предложение в размере 25 млн фунтов, точно является ошибкой менеджеров «армейцев» и недоработкой агентов самого футболиста. Во-первых, «армейцы» сами ничего не выиграли – Федор вряд ли просто пережил тот отказ клуба, ведь не принес на поле много пользы. Во-вторых, говорят о поисках центрального форварда – или не исключают уход Чалова, или просто ищут ему помощника, ведь не видят победные голы.
В-третьих, теперь у молодого россиянина больше проблем, его планы разрушила пандемия. Федору опасно уезжать без свежих голов – на случай, если предложения все-таки будут, ведь возможно, что шанс уже потерян. Плюс через год Евро-2020. Если бы перешел в АПЛ прошлым летом, то получил бы путевку в топ-5 и время на адаптацию, а так может разочаровать ЦСКА, а еще не убедить Черчесова, который Чалова недолюбливает – заметно по оценкам и комментариям, Заболотного тренер чаще хвалил. И в результате двери в Европу и сборную для Чалова захлопнутся.
С другой стороны, у Федора будет ближайший июль, чтобы его лондонский агент получил новые предложения – если Чалов наберет форму, то может быстро вернуться в отправную точку, весну прошлого года, когда стал лучшим снайпером сезона в РПЛ, самым молодым за многие годы. Не забывайте, что из пяти последних хет-триков в чемпионатах России два – на счету Чалова. У Дзюбы за всю жизнь только два таких подвига, а Федор на десять лет моложе, так что таланты серийного снайпера у Чалова есть.
Понятно, почему нападающего ЦСКА сейчас критикуют. Понятно, почему Варга заявил, что интерес остыл – у клубов АПЛ финансовые проблемы. Вероятность ухода сейчас заметно упала. Плюс Гинер умеет отказывать. Но Чалов настраивался дорасти до уровня топ-5, что важно. У «армейцев» есть нерешенные финансовые проблемы, невзирая на перевод клуба под управление новых владельцев. И говорят о центральном защитнике, опорнике и нападающем, а на подписания нужны живые деньги.
Уже не 25 млн фунтов, но Гинер ошибется второй раз, если не согласится, что раз молодой россиянин мечтал себя испытать – у него должно быть такое право. Понятно, что Федору было бы сложно сейчас сидеть на карантине в Англии, отрезанным от семьи. Но ему также непросто ощущать ЦСКА семьей после отказа от такого жирного пирога, который мог компенсировать будущие финансовые потери «армейцев».
Трансфер Головина спас клуб, а трансфер Чалова мог выдать Ганчаренко деньги на три трансфера, о которых наставник и фанаты давно синхронно мечтают. Так что речь о финансово самой крупной ошибке сезона, которую Чалов компенсирует только в случае, если идеально проведет концовку чемпионата и заинтересует другие клубы, но уже вряд ли «Кристал Пэлас».
Но во всех раскладах вероятности падают, – и что Федор выстрелит дублями и хет-триками, ведь мог растерять форму во время паузы, и что за ним придут из топ-5, и что ЦСКА выручит 28 млн евро после такого трансфера. У «армейцев» хватало таких ошибок — когда передерживали игроков, но тогда был денежный запас, а сейчас его нет. Чалов остался, и посмотрим, как сыграет летом, ведь закисать ему нельзя. Важно оставаться профессионалом. Федор не играет ужасно, а действует скорее неправильно – не так, как сезоном ранее.
Ганчаренко настаивает, что разница только в реализации, и в целом он прав. Чалов был интересен середнякам АПЛ – он бы и «Саутгемптону» пригодился, и даже «Вест Хэму», поскольку шикарно открывается. Но если у Чалова попросту не будет предложений в летне-осеннее окно из топ-5, то ему останется один вариант – разрывать соперников в РПЛ, вернуться на лидирующие позиции в ЦСКА. Важно провести мощный следующий сезон, убедить Черчесова, что Федор заслуживает места в заявке сборной.
Тогда в статусе участника Евро-2020 будет искать себе новый клуб. За Чалова играет его возраст, в 22 года нападающий может позволить спад и возвращение на вершину по эффективности. Тот случай, когда критики правы, аргументы защитника Ганчаренко принимаются. Но одновременно есть смысл упрекнуть Гинера с Бабаевым – им стоило взять 25 млн фунтов, когда предлагали, теперь Чалов на рынке оценивает вдвое ниже.
Трансфер Федора, если состоится, не будет настолько выгодным для ЦСКА. А самим отказом ввергли форварда в состояние, что оказался одним из главных разочарований. Результативность Федора упала почти в три раза. Но у него будет возможность все изменить. У Ганчаренко нет форварда сильнее, а задачи у ЦСКА сложные – нужны герои в атаке, помимо Марио и Николы. Вряд ли увидим Чалова в топ-5 осенью 2020-го, ведь этот год разрушил планы сотен миллионов людей, но в будущем все возможно.
Черчесов среди возможных причин спада Федора перечислил даже возможную влюбленность – как олдскульный символ отвлеченности от игры, но Чалову самое время снова влюбиться в футбол в майке ЦСКА. Только так реализует потенциал, порадует родной клуб и заслужит предложение, о котором любой талантливый игрок должен мечтать. По Федору сразу видно, что он склонен к рефлексии – догадались задолго до того, как Ганчаренко заговорил об этом публично.
Говорят, что футболист думающий, страдающий после промахов за ЦСКА. Есть смысл его поддержать. На наглых, заточенных на деньги и тех, кто в себе не сомневается, будучи в футболе пустым местом, не стоит тратить силы. А вот Чалова тренеру Ганчаренко надо вытащить из психологической ямы первым. Начнет забивать с «точки» и реализовывать верные моменты, на которые выходит – таланта для выбора позиции хватает, по шансам мог собрать 10 мячей, как Азмун, и все изменится.
Сразу увидим успешного Федора, а не того, что потерялся на границе новых голов в первой части сезона. Если за паузу Чалов расслабился и соскучился по футболу, разобравшись в себе – вернется с лучшей реализацией моментов, чем уходил. А поскольку ему всего 22 года, то 2020-й не уничтожил планы с переездом, а просто отложил.
страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
на нашей улице пивную.
(Припомнилась песня моего детства))))
страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
на нашей улице пивную.
(Припомнилась песня моего детства))))