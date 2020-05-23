Экс-агент Леонова: «Интерес „Зенита“ был создан искусственно»

Агент Сергей Пушкин прокомментировал слова своего бывшего клиента голкипера «Минска» , который недавно заявил, что мог перейти в «Зенит».

Спустя время можно признать, что интерес «Зенита» был создан искусственно. Мы провели переговоры с помощниками Спаллетти, и парня взяли на просмотр. Лучано он понравился. Однако тренер вратарей «Зенита» Бирюков сделал выбор в пользу местного Бабурина, увы. Бирюков просто не захотел брать ответственность, потому что Леонов не был бесплатным, а стоил € 400 тыс.

Я работаю в профессии больше 14 лет и давно понял, что лучший способ возвыситься над конкурентом — это очернить его в глазах футболистов. Я не обращаю внимания на такие слова. Те ребята, которые работают со мной долгое время, знают, что на первое место всегда ставлю интересы игрока. А о директорах тольяттинской академии лучше всего говорит результат их работы — её закрытие.