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Экс-агент Леонова: «Интерес „Зенита“ был создан искусственно»

сегодня, 12:38

Агент Сергей Пушкин прокомментировал слова своего бывшего клиента голкипера «Минска» Артёма Леонова, который недавно заявил, что мог перейти в «Зенит».

Спустя время можно признать, что интерес «Зенита» был создан искусственно. Мы провели переговоры с помощниками Спаллетти, и парня взяли на просмотр. Лучано он понравился. Однако тренер вратарей «Зенита» Бирюков сделал выбор в пользу местного Бабурина, увы. Бирюков просто не захотел брать ответственность, потому что Леонов не был бесплатным, а стоил € 400 тыс.

Я работаю в профессии больше 14 лет и давно понял, что лучший способ возвыситься над конкурентом — это очернить его в глазах футболистов. Я не обращаю внимания на такие слова. Те ребята, которые работают со мной долгое время, знают, что на первое место всегда ставлю интересы игрока. А о директорах тольяттинской академии лучше всего говорит результат их работы — её закрытие.

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy
сегодня в 14:03
Зенит он такой,поматросит и бросит.Поэтому хорошие игроки к нему и не идут.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:09
Просто парень решил за счет Зенита пропиариться. Гыгыгы
beefs
beefs
сегодня в 13:04
желтая пресса вмешалась...
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