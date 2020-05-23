«Тамбов» погасит долги по аренде стадионов в ближайшее время

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сегодня, 10:59

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб погасит долги по аренде стадионов, на которых команда выступала в сезоне-2019/20 РПЛ , и успеет пройти лицензирование.

«Тамбов» проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, — «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород».