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«Тамбов» погасит долги по аренде стадионов в ближайшее время

сегодня, 10:59

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб погасит долги по аренде стадионов, на которых команда выступала в сезоне-2019/20 РПЛ, и успеет пройти лицензирование.

«Тамбов» проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, — «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». 

У нас есть около 17 млн рублей долга перед «Спорт-Ином» (компанией, выполнявшей функции заказчика по строительству стадионов ЧМ-2018 и осуществлявшей их эксплуатацию — прим.). Но, я думаю, все будет нормально — долг погасим, и клуб успеет пройти лицензирование.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мaлик (раскрыть)
сегодня в 12:41
А зачем, что это изменит? На бюджете сидеть большого ума не надо. Всех с бюджета снять. Профи должны сами зарабатывать на жизнь, а не сидеть на шее у бюджета.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:46
А отсрочку в связи с ситуевиной не взять?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:59
не очень верится))
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