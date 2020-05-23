«Тамбов» погасит долги по аренде стадионов в ближайшее время

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб погасит долги по аренде стадионов, на которых команда выступала в сезоне-2019/20 РПЛ, и успеет пройти лицензирование.
«Тамбов» проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, — «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород».
У нас есть около 17 млн рублей долга перед «Спорт-Ином» (компанией, выполнявшей функции заказчика по строительству стадионов ЧМ-2018 и осуществлявшей их эксплуатацию — прим.). Но, я думаю, все будет нормально — долг погасим, и клуб успеет пройти лицензирование.