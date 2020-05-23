Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах команды с новым главным тренером .

А теперь я вам спрогнозирую: придет Николич, а еще, как говорит Кикнадзе, ужмется бюджет. Но когда ужимается бюджет, тренера не меняют. Смена тренера — это всегда увеличение бюджета.

Приедет Николич, потренирует и скажет: «Мне нужны новые игроки, а те, которые есть, не подходят. Надо покупать, а иначе я не дам результат». А если он не даст результат, то Кикнадзе спросят: «Ты зачем Сёмина убирал? Мы шли на втором месте, а теперь — на четвертом-пятом». Значит, нужно покупать игроков, но денег в «Локомотиве» нет, а значит, купят либо малоизвестных, либо тех, кто уже на сходе. И они не проявят себя, купят следующих, а этим надо компенсацию платить. А потом надо Николича увольнять — опять компенсацию платить.

В итоге Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Сёмин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер. Мы это все проходили, мы вернулись назад в 2011 год, когда пришла Смородская и началось — Сёмина выгнали, а сколько тренеров поменяли? А сколько игроков? А сколько денег потратили?

Кто больше, чем «Локо», работает с молодежью? Пришли Магкеев, Куликов, Лысов, Рыбчинский. Даже знаменитая краснодарская школа не дала ходу стольким. Сёмин очень тонко чувствует ситуацию — когда нужно подпустить молодого, а когда его следует задвинуть. Как, допустим, с Лысовым было. Как только чуть падает мотивация — сразу надо задвинуть, чтобы игрок понимал, что стоять на месте нельзя. И Лысов потом заиграет обязательно! Вспомните, сколько лет Димка Баринов в таком же режиме жил: то подпустят, то опять уведут в сторону. И это все делал Сёмин. А сейчас, пожалуйста, Баринов — игрок сборной. Вот так нужно подводить.

Но Кикнадзе этого не понимает, он — не футбольный человек. Он думает, что сейчас поставим пять человек из молодежки, и они начнут играть. Да они один матч сыграют, а другой провалят. Это же молодежь, она не может стабильно играть. Очень легко сказать: «Сёмин мало работает с молодежью». Я вам скажу так: если академия дает одного игрока в основу в год, это — для академии большой успех.