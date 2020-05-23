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Озбилиз: «В „Спартаке“ сказали: не перейду в „Бешикташ“ – сошлют в дубль»

сегодня, 02:04

Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз рассказал о своём уходе из московского клуба.

— Как произошло расставание со «Спартаком»?

— Мне позвонил тогдашний спортивный директор Сергей Родионов, он только приступил к своим обязанностям в клубе. Я приехал в офис «Спартака», и он мне сказал, что меня хочет «Бешикташ», клуб не против. В противном случае я не полечу на сборы с командой и окажусь в дубле. Тогда были экономические проблемы в стране, и было решено отказаться от некоторых футболистов. Я попал в этот список.

— Удивились такому решению?

— Это жизнь, так часто бывает не только в футболе. Хотя Федун в одном из интервью говорил, что ему нравится моя игра, я вношу креатив в игру «Спартака». Тогда в «Спартаке» мне по контракту оставалось ещё два с половинной года, а «Бешикташ» тогда хотел подписать на четыре с половиной. Я увидел большой интерес со стороны руководства «Бешикташа», они тогда только стали чемпионами Турции, и команда должна была играть в Лиге чемпионов. Я подумал, что при таком раскладе попробую себя в Турции и поиграю в Лиге чемпионов, чем останусь в дубле «Спартака» почти три года.

Озбилиз также заявил, что бывший хавбек «Спартака» Джано в «Барселоне» смог бы стать одним из лучших футболистов Европы.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:07
Не чем в Спартаке не запомнился. Если бы не ключевое слово - Спартак, то эту заметку никто бы и читать не стал
Eddja
Eddja
сегодня в 04:33
В спартаке заботятся о людях.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:59
Неблагодарный Озбилиз. Играть в дубле почётно, чем во всяких там Бешикташах. А ради основы от Барс с Реалами отказываются.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:15
Конечно лучше играть, чем в дубле прозябать!!!
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