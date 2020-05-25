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Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

сегодня, 16:45

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил травму на сегодняшней тренировке команды.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 38-летний игрок в конце тренировки совершил мощный рывок, после чего сразу остановился и схватился за голень. Златану пришлось покинуть тренировку досрочно. 

Есть опасение, что у Ибрагимовича случился рецидив травмы. Усложняет ситуацию то, что он мог повредить и ахиллово сухожилие. Сегодня швед пройдет медобследование, после которого станут известны характер травмы и сроки восстановления.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:19
Добегался старичок
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:07
Это так не похоже на железного шведа! Но, увы, бывает и такое...Здоровья легенде!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:54
Похоже пришла пора заканчивать Ибре с футболом.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:26
Теперь уж точно можно не ждать продления контракта. Спасибо за все, Златан, ты крутой
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:18
Теперь точно повесит бутсы на гвоздь. Гыгыгы
Alex12357
Alex12357
сегодня в 17:14
Доигрался х....на скрипке ,больно музыку любил.Всему своё время .нужно во время уходить из профессионального спорта,а так что имеем ,то имеем.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:10
Похоже судьба за него всё решила.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:03
Ибра мужик, думаю ничего страшного он к первому поединку будет готов, здоровья Златану.
beefs
beefs
сегодня в 16:54
Златан, пора на покой
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:49
Жаль Ибру!
На посошок
На посошок
сегодня в 16:48
Где там ббиланисты, радовавшиеся травме Кьелини? Ахаха)
На посошок
На посошок
сегодня в 16:47
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:47
    вот и производственная))) и толку что дома тренировался и позировал))
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