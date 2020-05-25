Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

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сегодня, 16:45

Форвард «Милана» получил травму на сегодняшней тренировке команды.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 38-летний игрок в конце тренировки совершил мощный рывок, после чего сразу остановился и схватился за голень. Златану пришлось покинуть тренировку досрочно.

Есть опасение, что у Ибрагимовича случился рецидив травмы. Усложняет ситуацию то, что он мог повредить и ахиллово сухожилие. Сегодня швед пройдет медобследование, после которого станут известны характер травмы и сроки восстановления.