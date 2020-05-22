Канте готов пропустить оставшиеся матчи АПЛ из-за опасений заражения

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вчера, 21:08

По информации Sky Sports, полузащитник «Челси» готов отказаться от участия в матчах английской Премьер-Лиги, если нынешний сезон решат возобновить.

Французский футболист опасается за здоровье своей семьи. Ранее «Челси» разрешил Канте пропускать тренировки. Футболиста поддержал главный тренер Фрэнк Лэмпард, а также руководство клуба.

Стоит отметить, что старший брат Канте скончался от сердечного приступа всего за несколько недель до чемпионата мира по футболу в 2018 году. Несколькими месяцами ранее и сам Нголо упал в обморок на тренировке.