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Канте готов пропустить оставшиеся матчи АПЛ из-за опасений заражения

вчера, 21:08

По информации Sky Sports, полузащитник «Челси» Нголо Канте готов отказаться от участия в матчах английской Премьер-Лиги, если нынешний сезон решат возобновить.

Французский футболист опасается за здоровье своей семьи. Ранее «Челси» разрешил Канте пропускать тренировки. Футболиста поддержал главный тренер Фрэнк Лэмпард, а также руководство клуба.

Стоит отметить, что старший брат Канте скончался от сердечного приступа всего за несколько недель до чемпионата мира по футболу в 2018 году. Несколькими месяцами ранее и сам Нголо упал в обморок на тренировке.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Omaxa (раскрыть)
сегодня в 03:10
Что-то более глупое,трудно было придумать....
2xyh4wmydqfs
2xyh4wmydqfs
сегодня в 01:38
Заявление на расторжение и вперед на завод.
Omaxa
Omaxa ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 00:22
Он не на украине.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ЮHBА (раскрыть)
вчера в 23:16
Нет,это не его личное дело!!!
ЮHBА
ЮHBА ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 23:05
Это его личное дело- не играть и, если будет нужно платить штраф.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Позор, к ганчаренке его
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:43
Дело личное, его право.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:33
Игрок которого уважают все. И наверное один из немногих кого не будут упрекать за это. А наоборот поддержат.
Legend 6
Legend 6 ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:58
Я не эпидемиолог и не вирусолог. Говорят что темнокожие болеют тяжелее. Возможно это утка.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
вчера в 21:58
В женственной и радужной АПЛ даже боец Канте сломался(((
VIPded
VIPded
вчера в 21:53
Есть у него такое право. И моральное тем более...
dimagas2
dimagas2 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:52
Ну так его под танки никто и не гонит.Гипотетичесокое заражение короной не означает 100% смерть.
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 21:44
Я не знаю. В любом случае клуб не должен рисковать жизнью и здоровьем своих работников.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:41
Это его выбор.

Имеет право.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:36
Будет бегать в маске)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:36
Вопрос не много не в этом.Вопрос в том,что говорить о том,что играть или не играть профессиональному футболисту-это его личное дело-полный моразм...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 21:34
Я думаю есть в контракте пункты о форс-мажоре и т.д. Возможно будут изменения в его зарплате, а может и психологи поработают и будет играть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:29
это конец карьеры))
311
311
вчера в 21:27
Никто не упрекнет этого парня в тунеядстве!)
Судья Иванов
Судья Иванов
вчера в 21:23
В Африку домой, там безопаснее.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Михаил Славнов (раскрыть)
вчера в 21:15
Это его личное дело????Вы как,с головой то дружите??? Вообще-то он по контракту должен выполнять определенную работу...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 21:10
Это его личное дело.
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