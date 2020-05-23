Ещё двух игроков «Уотфорда» отправили на карантин

Ещё два игрока «Уотфорда» оказались на карантине из-за контакта с одним из заразившихся коронавирусом работников клуба.
Ранее «Уотфорд» официально подтвердил информацию о том, что положительный тест на коронавирус сдали один футболист и два сотрудника клуба.
Главный тренер «шершней» Найджел Пирсон рассказал о самочувствии одного из инфицированных – защитника команды Эдриана Мариаппы.
Я видел Эдриана на прошлой неделе, когда все сдавали тесты. Он выглядел абсолютно нормально и чувствовал себя очень хорошо. Полагаю, это один из примеров того, что вирус может по-разному влиять на людей.
Он следует советам и рекомендациям и находится на самоизоляции, которая продлится неделю. С его семьёй тоже всё хорошо. Не сомневаюсь, что он будет в порядке, когда вернётся.