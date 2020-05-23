Ещё двух игроков «Уотфорда» отправили на карантин

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сегодня, 07:06

Ещё два игрока «Уотфорда» оказались на карантине из-за контакта с одним из заразившихся коронавирусом работников клуба.

Ранее «Уотфорд» официально подтвердил информацию о том, что положительный тест на коронавирус сдали один футболист и два сотрудника клуба.

Главный тренер «шершней» рассказал о самочувствии одного из инфицированных – защитника команды .