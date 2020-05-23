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Ещё двух игроков «Уотфорда» отправили на карантин

сегодня, 07:06

Ещё два игрока «Уотфорда» оказались на карантине из-за контакта с одним из заразившихся коронавирусом работников клуба.

Ранее «Уотфорд» официально подтвердил информацию о том, что положительный тест на коронавирус сдали один футболист и два сотрудника клуба.

Главный тренер «шершней» Найджел Пирсон рассказал о самочувствии одного из инфицированных – защитника команды Эдриана Мариаппы.

Я видел Эдриана на прошлой неделе, когда все сдавали тесты. Он выглядел абсолютно нормально и чувствовал себя очень хорошо. Полагаю, это один из примеров того, что вирус может по-разному влиять на людей.

Он следует советам и рекомендациям и находится на самоизоляции, которая продлится неделю. С его семьёй тоже всё хорошо. Не сомневаюсь, что он будет в порядке, когда вернётся.

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Almazny
Almazny
сегодня в 10:43
Здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:57
очень печалит но принципиального значения не имеет ))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:08
Уотфорду не повезло
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:25
Надо соблюдать правила.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:12
Вирус по прежнему атакует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:09
Пускай лечатся, ибонех....
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