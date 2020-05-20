Игрок и два сотрудника «Уотфорда» заразились коронавирусом

Официальный сайт «Уотфорда» опубликовал заявление, в котором сообщается о трёх случаях заражения коронавирусом внутри клуба.

ФК «Уотфорд» подтверждает, что три человека сдали положительный результат на коронавирус после тестирования на тренировочном поле в последние 48 часов.

Один из трёх человек является членом команды, двое других – сотрудники клуба. Все трое попросили об анонимности, поэтому клуб не будет называть их имён.

Все трое будут находиться на самоизоляции в течение семи дней, перед тем как сдадут повторные тесты.

Строгое соблюдение рекомендаций Премьер-Лиги позволило клубу избежать наличия вируса на тренировочной площадке и обеспечить безопасные условия для продолжения работы футболистов.

Клуб будет на связи с пострадавшими сотрудниками. Дальнейших комментариев не последует.