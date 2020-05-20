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Игрок и два сотрудника «Уотфорда» заразились коронавирусом

сегодня, 05:13

Официальный сайт «Уотфорда» опубликовал заявление, в котором сообщается о трёх случаях заражения коронавирусом внутри клуба.

ФК «Уотфорд» подтверждает, что три человека сдали положительный результат на коронавирус после тестирования на тренировочном поле в последние 48 часов.

Один из трёх человек является членом команды, двое других – сотрудники клуба. Все трое попросили об анонимности, поэтому клуб не будет называть их имён.

Все трое будут находиться на самоизоляции в течение семи дней, перед тем как сдадут повторные тесты.

Строгое соблюдение рекомендаций Премьер-Лиги позволило клубу избежать наличия вируса на тренировочной площадке и обеспечить безопасные условия для продолжения работы футболистов.

Клуб будет на связи с пострадавшими сотрудниками. Дальнейших комментариев не последует.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Уотфорда» решила не выходить на тренировку в среду после новости о трёх случаях заражения в клубе.

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ОПС
ОПС
сегодня в 08:28
Здоровья пожелаю.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:28
жаль . но надеюсь не смертельно
zsb1961
zsb1961
сегодня в 08:06
Выздоровления!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:34
Здоровья можно только пожелать.
post-navigator
post-navigator ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 07:08, ред.
Н-да. Только на фоне вчерашних новостей о том, что бородатый "герой России" потребовал уволить врачей, рассказавших об отсутствии средств защиты - я бы добавил: это фронтовые сводки войны властей против собственного народа.
И народ удерживает линию этого фронта ценой больших потерь...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:33
Раз заразились - значит нарушали карантин.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:18
Короче говоря, сезон 2019-2020 коту под хвост.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:17
Новости про вирус превратились в фронтовые сводки.
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