Кабальеро: «Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете»

Вратарь «Челси» рассказал о работе под руководством .

Испанский наставник работал вместе с голкипером в «Манчестер Сити» в сезоне 2016/17.

Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете. Я провел с ним в «Манчестер Сити» один год. Каждый день я узнавал что-то новое для себя.

Он постоянно объясняет тебе что-либо. Это может быть на поле, при просмотре видео или в любое другое время.

У него нет проблем с тем, чтобы учить и объяснять все 34-летнему, как я, будто мне 18 лет. Он великолепный учитель.