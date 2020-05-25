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Кабальеро: «Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете»

сегодня, 22:28

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

Испанский наставник работал вместе с голкипером в «Манчестер Сити» в сезоне 2016/17.

Работа с Гвардиолой похожа на учебу в университете. Я провел с ним в «Манчестер Сити» один год. Каждый день я узнавал что-то новое для себя.

Он постоянно объясняет тебе что-либо. Это может быть на поле, при просмотре видео или в любое другое время.

У него нет проблем с тем, чтобы учить и объяснять все 34-летнему, как я, будто мне 18 лет. Он великолепный учитель.

Напомним, что ранее Кабальеро продлил контракт с «Челси».

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Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 22:31
Повезло с тренером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:29
Славный ему достался наставник...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:29
учись и постигай истину)))
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