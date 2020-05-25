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Ф. Вальверде: «У нас есть желание и азарт, чтобы сыграть с „Ман Сити“»

сегодня, 20:42

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде в общении с клубным телеканалом заявил, что он и его партнеры по команде хотят сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У нас есть желание, желание и азарт, чтобы сыграть этот матч и побороться за изменение ситуации и выход в следующий раунд. В этом клубе невозможно, чтобы нам не хватало драйва для достижения целей.   

Напомним, что в первой встрече «горожане» обыграли мадридцев на выезде со счетом 2:1, и вскоре после этого розыгрыш ЛЧ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении турнира пока не принято.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:25
Толку то, что хотят сыграть? Всё равно опять влетят без шансов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:21
нужно побеждать но будет чертовски сложно))) удачи реалу!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:55
Желание это хорошо)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 20:55
Понты обычно спартачи колотят,гордясь заслугами из прошлого и краснодарцы,говорящие о каком-то,радостном псевдобудущем...
Mikki
Mikki
сегодня в 20:54
https://www.soccer.ru/events/1183764.shtml?from=2054 новая ставочка
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:47
Реал не раз доказывал как это можно претворить в жизнь.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:44
Понты колотят, вероятно проиграют.
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