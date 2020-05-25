Ф. Вальверде: «У нас есть желание и азарт, чтобы сыграть с „Ман Сити“»

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сегодня, 20:42

Полузащитник «Реала» в общении с клубным телеканалом заявил, что он и его партнеры по команде хотят сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У нас есть желание, желание и азарт, чтобы сыграть этот матч и побороться за изменение ситуации и выход в следующий раунд. В этом клубе невозможно, чтобы нам не хватало драйва для достижения целей.