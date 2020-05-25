Ф. Вальверде: «У нас есть желание и азарт, чтобы сыграть с „Ман Сити“»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде в общении с клубным телеканалом заявил, что он и его партнеры по команде хотят сыграть с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
У нас есть желание, желание и азарт, чтобы сыграть этот матч и побороться за изменение ситуации и выход в следующий раунд. В этом клубе невозможно, чтобы нам не хватало драйва для достижения целей.
Напомним, что в первой встрече «горожане» обыграли мадридцев на выезде со счетом 2:1, и вскоре после этого розыгрыш ЛЧ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении турнира пока не принято.