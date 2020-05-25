Дуглас Коста: «Иногда я думаю: „Могу ли я еще играть?“»

1590425173

сегодня, 19:46

Полузащитник «Ювентуса» рассказал The Players’ Tribune о том, что у него возникали сомнения по поводу возможности дальнейшего продолжения карьеры. Игрок отметил, что причиной таких мыслей стали частые травмы.

Иногда я думаю: «Могу ли я еще играть?» Я думаю так, потому что выхожу на поле и опять травмируюсь. Затем, когда я смотрю футбол по ТВ, я вспоминаю, что это моя страсть и что я все еще могу играть на высоком уровне.

Отметим, что ранее Коста прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Баварию».