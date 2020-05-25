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Билья: «Не исключаю возможности своего возвращения в Аргентину»

сегодня, 12:48

Полузащитник «Милана» Лукас Билья сообщил, что может вернуться на родину в Аргентину и там завершить карьеру.

Я оцениваю свое будущее. Я не исключаю возможности возвращения в Аргентину.

С тех пор как я пришел, клуб дважды менял владельца. «Милан» вернет величие, когда будет стабильность в организации клуба. Он станет одним из европейских грандов, как и раньше. Но на это потребуется время.

Еще я хотел бы начать тренерские курсы в Европе, но когда я закончу играть, я посвящу свое время семье.

Потом я вернусь в футбол, потому что понял на карантине, что мне это нужно.

Недавно появлялась информация, что «Милан» не намерен продлевать контракт с Бильей. 30 января Лукасу исполнилось 34 года.

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На посошок
На посошок ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:04
верно, даже ангел небесгрешен, ахаха)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:49
Исключать ничего нельзя...
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