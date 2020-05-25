Билья: «Не исключаю возможности своего возвращения в Аргентину»

Полузащитник «Милана» сообщил, что может вернуться на родину в Аргентину и там завершить карьеру.

Я оцениваю свое будущее. Я не исключаю возможности возвращения в Аргентину.

С тех пор как я пришел, клуб дважды менял владельца. «Милан» вернет величие, когда будет стабильность в организации клуба. Он станет одним из европейских грандов, как и раньше. Но на это потребуется время.

Еще я хотел бы начать тренерские курсы в Европе, но когда я закончу играть, я посвящу свое время семье.

Потом я вернусь в футбол, потому что понял на карантине, что мне это нужно.