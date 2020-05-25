Хавбек «Ромы» Вильяр: «На карантине я стал сам убираться у себя дома»

Полузащитник «Ромы» рассказал, как повлияла на него пандемия коронавируса и введенный карантин.

В последние недели я понял, что могу делать определенные вещи сам. Раньше у меня дома работала домработница, которая приходила убираться, но во время карантина нам не разрешалось ни с кем общаться, поэтому мне пришлось делать это самому.

Правда в том, что я не выхожу из дома. Кроме того, я чувствую определенную ответственность перед клубом. В Тригории (база клуба — прим.) все суперчисто, мы стараемся максимально ограничить контакт. Выходя с друзьями на ужин, я всегда должен быть осторожен.

Если бы все игроки не соблюдали введенные меры, через месяц мы бы все заразились и не смогли бы перезапустить чемпионат.