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Хавбек «Ромы» Вильяр: «На карантине я стал сам убираться у себя дома»

сегодня, 14:08

Полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр рассказал, как повлияла на него пандемия коронавируса и введенный карантин.

В последние недели я понял, что могу делать определенные вещи сам. Раньше у меня дома работала домработница, которая приходила убираться, но во время карантина нам не разрешалось ни с кем общаться, поэтому мне пришлось делать это самому.

Правда в том, что я не выхожу из дома. Кроме того, я чувствую определенную ответственность перед клубом. В Тригории (база клуба — прим.) все суперчисто, мы стараемся максимально ограничить контакт. Выходя с друзьями на ужин, я всегда должен быть осторожен.

Если бы все игроки не соблюдали введенные меры, через месяц мы бы все заразились и не смогли бы перезапустить чемпионат.

Вильяр перешел в «Рому» зимой этого года из «Эльче». 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:59
А что дома ещё и убирать надо? Короновирус открыл новые откровения.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 14:53
Более футбольной новости,в жизни не читал)😂
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 14:14
Хоть какая-то тренировка
beefs
beefs
сегодня в 14:09
хоть что то полезное сделал
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