Ковачич: «Думаю, что смогу многому научиться у Лэмпарда»

Полузащитник «Челси» считает, что сможет многому научиться под руководством .

У «Челси» был неплохой год под руководством Маурицио Сарри. Мы победили в Лиге Европы. Потом Лэмпард заменил Сарри.

С самого начала у нас были отличные взаимоотношения. Мне нравятся наши тяжелые тренировки и его характер. Мне нравится, как он общается с командой.

Я думаю, что смогу многому научиться у него. Мне не хватает голов, мне нужно более открыто смотреть на игру, а в этих аспектах Лэмпард был великолепным игроком. Он отличный тренер и хороший человек.