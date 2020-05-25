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Ковачич: «Думаю, что смогу многому научиться у Лэмпарда»

сегодня, 20:56

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич считает, что сможет многому научиться под руководством Фрэнка Лэмпарда.

У «Челси» был неплохой год под руководством Маурицио Сарри. Мы победили в Лиге Европы. Потом Лэмпард заменил Сарри.

С самого начала у нас были отличные взаимоотношения. Мне нравятся наши тяжелые тренировки и его характер. Мне нравится, как он общается с командой.

Я думаю, что смогу многому научиться у него. Мне не хватает голов, мне нужно более открыто смотреть на игру, а в этих аспектах Лэмпард был великолепным игроком. Он отличный тренер и хороший человек.

Ранее Ковачич сравнил тренировочный процесс под руководством экс-наставника «синих» Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 21:08
Удачи Челси!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:00
посмотрим на ученика позже ))
beefs
beefs
сегодня в 20:57
ученье свет, не ученье тьма
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