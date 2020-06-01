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Роджерс: «Коутиньо мог перейти в „Челси“ в 14 лет»

вчера, 21:42

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, что вингер «Барселоны» Филлипе Коутиньо мог оказаться в «Челси» в 2008 году.

Роджерс возглавлял молодежные команды «синих» с 2004 по 2008 год, после чего стал тренером «Уотфорда».

Когда я смотрел на состав «Ливерпуля» в первые шесть месяцев, я понимал, что нам не хватает определенных частей, чтобы стать лучше.

Филиппе был тем игроком, которого я знал еще со времен моей работы в «Челси». Мы пытались привлечь его в «Челси», когда ему было 14 лет, но тогда он уже договорился о переходе в «Интер».

В «Ливерпуле» мы говорили о нем летом и следили за ним, а потом Коутиньо внезапно стал доступен на трансферном рынке. Тогда я подумал: «Ух ты, давайте купим его!»

Напомним, что сейчас «Челси» ведет переговоры о переходе Коутиньо.

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Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:20
Это уже в прошлом.
Legend 6
Legend 6 ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 23:08
Возможно при Сетьене и зафеерит😝
Mikki
Mikki ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 23:06
Я не понимаю, чего вы так упорно от меня добиваетесь, ведь сразу спросил, шутите или по делу. Так нет же, сначала отвечаете, что "вообще ни разу", а в итоге - "это был всего лишь юмор и не более". Второй и последний раз предупреждаю - завязывайте.
dimagas2
dimagas2 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:30
Пасиб,пусть такое чудо феерит у вас))
Alex12357
Alex12357
вчера в 22:27
Терпеть не могу когда пишут -мог!-,Вот к примеру Меська и Роналду могли стать ЧМ ,но увы не стали и не станут!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 22:21
Ладно, переформулирую вопрос:
Если моя сегодняшняя шутка - глум, то оцените пожалуйста по этой же шкале комментарий пользователя, оставленный в чате вчера в 20:56
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:13
Ну теперь то в 27 не потеря1те такой шанс
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:10
кто же мог тогда знать)))
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 22:07
Белорусов можно уже убрать..
alexgurzan
alexgurzan ответ brodaga 05 (раскрыть)
вчера в 22:04
Сегодня играли белорусские команды, посмотрите состав команд набравших очки и сами убедитесь.
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 22:01
Сегодня только одна. игра во так у вас лишний. очки набирают
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 21:57
я не понял за что очки на числили очки 4 участникам ??????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
Что теперь вспоминать об этом...
beefs
beefs
вчера в 21:43
мог да не смог...
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