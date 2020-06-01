Роджерс: «Коутиньо мог перейти в „Челси“ в 14 лет»

Наставник «Лестера» рассказал, что вингер «Барселоны» мог оказаться в «Челси» в 2008 году.

Роджерс возглавлял молодежные команды «синих» с 2004 по 2008 год, после чего стал тренером «Уотфорда».

Когда я смотрел на состав «Ливерпуля» в первые шесть месяцев, я понимал, что нам не хватает определенных частей, чтобы стать лучше.

Филиппе был тем игроком, которого я знал еще со времен моей работы в «Челси». Мы пытались привлечь его в «Челси», когда ему было 14 лет, но тогда он уже договорился о переходе в «Интер».

В «Ливерпуле» мы говорили о нем летом и следили за ним, а потом Коутиньо внезапно стал доступен на трансферном рынке. Тогда я подумал: «Ух ты, давайте купим его!»