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Почеттино: «Мой „Саутгемптон“ изменил английский футбол»

вчера, 20:30

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что его «Саутгемптон» изменил английский футбол, доверяя молодым игрокам.

Аргентинский наставник возглавлял «святых» в сезоне 2013/2014, после чего был назначен главным тренером «Тоттенхэма».

Футбол в Англии изменился со времен «Саутгемптона» в 2013-14 годах. Нет другой команды, которая так сильно повлияла бы на изменение мировоззрения.

Мы приехали в клуб с таким президентом, как Никола Кортезе, который дал нам то, что нам нужно, чтобы создать что-то уникальное в английском футболе. Наша способность адаптироваться к совершенно другой среде была невероятной.

Мы нашли группу игроков, которые хотели бы поучиться на опыте, который мы принесли из испанского футбола [Почеттино ранее возглавлял «Эспаньол»], и с возможностью играть в другой стиль футбола. Стали появляться молодые игроки, и люди начали доверять молодым игрокам, также и в сборной Англии.

Напомним, что безработного Почеттино активно сватают в «Ньюкасл».

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Omaxa
Omaxa
сегодня в 00:35
Куда уж там.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:48
А мы его Саутгемптон и не заметили
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:41
Некоторое преувеличение однако.
andsuman
andsuman
вчера в 22:11
а потом пришел ливерпуль и скупил всех как на ярмарку
DXTK
DXTK
вчера в 22:00
Почет тренировал два моих любимых клуба, сделал из них ТОПовый товарный вид, и за это ему спасибо.

Я также ценю Почета за его прямолинейность "Я эспаньолец, и никогда не возглавлю Барселону"....также я надеюсь, что он никогда не свяжет себя с Реалом.

PS именно с Саутгемптона Почеттино их начал активно скупать Ливерпуль......... тогда блистали Лаллана, Ламберт, Клайн, Ловрен которые как раз и переехали на энфилд
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:00
Самомнение явно зашкаливает!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:32
Ну это ты так думаешь
beefs
beefs
вчера в 20:31
как бы не так...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:31
Сам не похвалишься-никто не похвалит...
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