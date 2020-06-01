Почеттино: «Мой „Саутгемптон“ изменил английский футбол»

Экс-наставник «Тоттенхэма» считает, что его «Саутгемптон» изменил английский футбол, доверяя молодым игрокам.

Аргентинский наставник возглавлял «святых» в сезоне 2013/2014, после чего был назначен главным тренером «Тоттенхэма».

Футбол в Англии изменился со времен «Саутгемптона» в 2013-14 годах. Нет другой команды, которая так сильно повлияла бы на изменение мировоззрения.

Мы приехали в клуб с таким президентом, как Никола Кортезе, который дал нам то, что нам нужно, чтобы создать что-то уникальное в английском футболе. Наша способность адаптироваться к совершенно другой среде была невероятной.

Мы нашли группу игроков, которые хотели бы поучиться на опыте, который мы принесли из испанского футбола [Почеттино ранее возглавлял «Эспаньол»], и с возможностью играть в другой стиль футбола. Стали появляться молодые игроки, и люди начали доверять молодым игрокам, также и в сборной Англии.