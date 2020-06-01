ГлавнаяНовости

Директор «Лацио»: «Есть игрок, который смог бы заменить Милинковича-Савича»

вчера, 19:24

Спортивный директор Лацио Игли Таре говорит, что он знает игрока, который смог бы заменить Сергея Милинковича-Савича в римском клубе.

Опыт научил меня, что для реализации сильного технического проекта необходимо время и терпение.

История на протяжении многих лет показала нам, что некоторые игроки пришли к скептицизму, а затем стали важными.

Я знаю игрока, который смог бы заменить Милинковича-Савича, но я никогда не скажу его имя. Я бы лучше убил себя, чем сказал его имя.

Напомним, что Милинковичем-Савичем активно интересуется ПСЖ.

Все новости
Робертсон: «Ван Дейк — лучший защитник в мире»
Вчера, 23:02 Комментарии23
Роджерс: «Коутиньо мог перейти в „Челси“ в 14 лет»
Вчера, 21:42 Комментарии14
Тер Штеген: «Гетце смог бы отлично заиграть в Ла Лиге»
Вчера, 20:57 Комментарии5
Почеттино: «Мой „Саутгемптон“ изменил английский футбол»
Вчера, 20:30 Комментарии9
Лишь бы не третья мировая! «Ливерпуль» всё-таки станет чемпионом?
Вчера, 18:08Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии16
Агент Коутиньо: «Филиппе хочет вернуться в АПЛ»
Вчера, 16:19 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:04
как посмотреть))
drug01
drug01
вчера в 20:07
Опыт большой надо решать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:53
Хорошо когда так.
shlomo
shlomo
вчера в 19:27
Прилагайте усилия, чтобы заполучить
Шамиль8393
Шамиль8393
вчера в 19:27
знаю, но никому не скажу
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:27
Савич не панацея
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100