Директор «Лацио»: «Есть игрок, который смог бы заменить Милинковича-Савича»

Спортивный директор Лацио Игли Таре говорит, что он знает игрока, который смог бы заменить в римском клубе.

Опыт научил меня, что для реализации сильного технического проекта необходимо время и терпение.

История на протяжении многих лет показала нам, что некоторые игроки пришли к скептицизму, а затем стали важными.

Я знаю игрока, который смог бы заменить Милинковича-Савича, но я никогда не скажу его имя. Я бы лучше убил себя, чем сказал его имя.