Агент Коутиньо: «Филиппе хочет вернуться в АПЛ»

Киа Джурабчиан, который является агентом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», рассказал о будущем своего клиента:
Филиппе хочет однажды вернуться в АПЛ. Это может случиться в этом году, а может, и нет. Пока мы ничего не обсуждали. Будущее Коутиньо в Мюнхене зависит от «Баварии». Захотят ли они продлить аренду. Мы бы хотели остаться. У нас уже были некоторые разговоры с «Баварией» по поводу следующего сезона.
Напомним, что в АПЛ Коутиньо интересуются «Арсенал», «Челси», МЮ, «Лестер» и «Ньюкасл». Фаворитом в этой гонке считаются «синие».