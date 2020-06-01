Агент Коутиньо: «Филиппе хочет вернуться в АПЛ»

Киа Джурабчиан, который является агентом полузащитника «Барселоны» , выступающего на правах аренды за «Баварию», рассказал о будущем своего клиента:

Филиппе хочет однажды вернуться в АПЛ . Это может случиться в этом году, а может, и нет. Пока мы ничего не обсуждали. Будущее Коутиньо в Мюнхене зависит от «Баварии». Захотят ли они продлить аренду. Мы бы хотели остаться. У нас уже были некоторые разговоры с «Баварией» по поводу следующего сезона.