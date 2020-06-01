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Агент Коутиньо: «Филиппе хочет вернуться в АПЛ»

вчера, 16:19

Киа Джурабчиан, который является агентом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за «Баварию», рассказал о будущем своего клиента:

Филиппе хочет однажды вернуться в АПЛ. Это может случиться в этом году, а может, и нет. Пока мы ничего не обсуждали. Будущее Коутиньо в Мюнхене зависит от «Баварии». Захотят ли они продлить аренду. Мы бы хотели остаться. У нас уже были некоторые разговоры с «Баварией» по поводу следующего сезона.

Напомним, что в АПЛ Коутиньо интересуются «Арсенал», «Челси», МЮ, «Лестер» и «Ньюкасл». Фаворитом в этой гонке считаются «синие».

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dzvinka
dzvinka
вчера в 20:23, ред.
начинаеш ценить, только когда потеряеш... эх коут коут.. пустая голова и два уха.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:41
Удачи Филиппе!
ДСА
ДСА
вчера в 17:34
Похоже у него одна дорога в АПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:23
на сегодня бавария лучший из вариантов))
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Если есть желание, то вперед
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