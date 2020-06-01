Лишь бы не третья мировая! «Ливерпуль» всё-таки станет чемпионом?

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вчера, 18:08

В начале года шутили, что «Ливерпулю» помешает выиграть АПЛ лишь третья мировая, а потом стало не до шуток. «Соккер.ру» желает «красным» и всем нам только мирных побед!

Когда отрыв «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ стал внушительным до неприличия, шутники и весельчаки стали шутить в социальных сетях о том, что скорее грянет третья мировая война, чем «красные» выиграют первый титул за 30 лет. У «Ливерпуля» как для клуба такого калибра действительно внушительная история неудач именно в английском чемпионате. Целое поколение болельщиков не видело свою любимую команду на вершине АПЛ , хотя дважды праздновали триумф в Лиге чемпионов.

После образования Премьер-Лиги ведомый непревзойденным сэром Алексом Фергюсоном «Манчестер Юнайтед» завоевал 13 титулов, даже «Блэкберн» и «Лестер» урвали по чемпионству, а «Ливерпуль» в лучшем случае был вторым. Хотя иногда лучше быть на уютном четвертом месте, чтобы не испытывать такой горечи, как в сезоне-2013/14, когда Стивен Джеррард поскользнулся в матче с «Челси» и выронил свою медаль победителя АПЛ , о которой его еще спросит Робин ван Перси.

В общем, когда чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне стало уже неминуемо, акцент троллинга сместился в сторону шуток о третьей мировой, апокалипсисе и кометах, которые обязательно вмешаются и не дадут «красным» взобраться на трон. Нужно сказать, у этих доморощенных шаманов и пророков почти получилось: «Ливерпуль» должен был стать чемпионом Англии еще в марте, однако сегодня первый день лета, а воз и ныне там.

К счастью, не война и не стихийное бедствие тому виной, но пандемия коронавируса стала суровым испытанием для забравшегося в зону комфорта человечества и, как минимум, отодвинула столь долгожданный триумф «Ливерпуля». Но шансы по-прежнему есть! Теперь уже известна точная дата возвращения АПЛ — 17 июня, а когда же мерсисайдцы смогут официально завершить 30-летнее ожидание и поднять над головой кубок? До паузы команда Юргена Клопп выиграла 27 из 29 матчей сезона. Готовы ли «красные» закончить начатое?

Когда «Ливерпуль» сможет оформить титул при самом оптимистичном раскладе?

Отвечаем: в пятницу, 19 июня, или в субботу, 20-го, после матча с «Эвертоном». Почему так? В таблице АПЛ , детали которой уже выветрились из вашей памяти, «Ливерпуль» опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков. При этом «красным» осталось сыграть 9 матчей, а «горожанам» — 10. Таким образом, благодаря игре в запасе команде Хосепа Гвардиолы доступны 30 очков.

Но «Сити» 17 июня играет с «Арсеналом», и в случае поражения пока что действующие чемпионы Англии сократят максимальное количество своих оставшихся очков до 27, в то время как «Ливерпуль» своей победой после поражения «Сити» нарастит отрыв до 28 и станет недосягаемым. АПЛ планирует провести большинство матчей в пятницу, 19 июня.

Так что если «Сити» уступит «Арсеналу», а «Ливерпуль» грохнет «Эвертон» в мерсисайдском дерби, судьба титула будет решена еще до первого уик-енда после возобновления сезона. Вне всяких сомнений, для «Ливерпуля» это будет особенная история, которая даже компенсирует тревоги ожидания: представьте себе, «красные» могут выиграть титул на стадионе своих соседей и заклятых друзей. Да о таком можно только мечтать! Вот бы еще трибуны были заполнены…

Когда «Ливерпуль» станет чемпионом с наибольшей вероятностью?

23 или 24 июня в матче против «Кристал Пэлас». «Ливерпулю» нужно выиграть два матча, чтобы повесить себе на голову золотой венок, и я уверен, что команда Юргена Клоппа не собирается тянуть с оформлением титула. Предположу, что двух матчей, чтобы одержать две победы, «Ливерпулю» будет достаточно, тем более в поединках против «Эвертона» и «Кристал Пэлас» «красные» выступят в роли явных фаворитов.

Но в то же время и три очка «Манчестер Сити» в игре с «Арсеналом» кажутся частью обязательной программы, не так ли? Значит, стать чемпионом по итогам мерсисайдского дерби «Ливерпуль» не сможет, зато так возрастают шансы, что потенциально чемпионский матч пройдет на «Энфилде» — против «Кристал Пэлас». Кажется, у этого матча, который состоится 23 или 24 июня (точного календаря пока нет), наибольшие шансы занять особое место в новейшей истории «Ливерпуля».

Может ли «Ливерпуль» упустить чемпионский титул?

После почти трех месяцев без футбола даже шутить не хочется на футбольные темы. Футбол — это очень серьезно, когда скучаешь по нему. Поэтому и здесь отвечу без излишеств: нет, «Ливерпуль» не может упустить титул, «красные» обязательно станут чемпионами. Во-первых, математические шансы команды Клоппа при всей невезучести этого обаятельного тренера стремятся к нулю: для этого «Сити» нужно выиграть все оставшиеся матчи, а «Ливерпуль» должен проиграть 8 из 9.

Во-вторых, мерсисайдцы заслужили, это их сезон, не для того они прошли три четверти турнирной дистанции на одном дыхании, чтобы сейчас выпустить все из рук. А еще честь по чести оформленное «Ливерпулем» чемпионство станет очередным признаком возвращения к нормальной жизни: если уж «красные» все преодолеют и сумеют, несмотря на все невзгоды, забрать титул после 30-летнего ожидания и трех месяцев без футбола, то и у нас все получится. Будет в этом что-то такое жизнеутверждающее, светлое, доброе. Больше никаких войн, бедствий и эпидемий. Побеждай, «Ливерпуль», ты заслужил.