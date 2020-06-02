Браун: «Санчо — сочетание таланта и азарта, как и Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о потенциальном переходе вингера дортмундской «Боруссии» в стан «красных дьяволов»:

Он является сочетанием таланта и азарта. МЮ необходим такой футболист.

На протяжении многих лет у нас были подобные игроки. Уверен, что Санчо вернул бы МЮ азарт. Это было бы прекрасно для всей команды. Например, таким футболистом был Криштиану Роналду. Он и Санчо относятся к такому типу игроков, которые могут брать на себя внимание трех или четырех защитников, что делает игру проще для партнеров по команде.