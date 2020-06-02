Браун: «Санчо — сочетание таланта и азарта, как и Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился мнением о потенциальном переходе вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в стан «красных дьяволов»:
Он является сочетанием таланта и азарта. МЮ необходим такой футболист.
На протяжении многих лет у нас были подобные игроки. Уверен, что Санчо вернул бы МЮ азарт. Это было бы прекрасно для всей команды. Например, таким футболистом был Криштиану Роналду. Он и Санчо относятся к такому типу игроков, которые могут брать на себя внимание трех или четырех защитников, что делает игру проще для партнеров по команде.
Было бы блестяще, если бы МЮ осуществил этот трансфер.
Ранее экс-полузащитник МЮ Оуэн Харгривз заявил, что Санчо помог бы «красным дьяволам» вернуться на вершину.