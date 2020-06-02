Капелло встал на защиту Гасперини, которого критикуют из-за коронавируса

Итальянский тренер прокомментировал критику в адрес главного тренера «Аталанты» , который недавно признался, что накануне матча с «Валенсией» в Лиге чемпионов чувствовал недомогание. После Гасперини начали критиковать, что он подверг опасности всю команду и мог заразить коронавирусом своих футболистов.

Мы говорим о периоде, когда симптомы не были хорошо известны. Я не думаю, что спор имеет смысл.

Все это кажется мне преувеличенным. Я считаю, что Гасп не сделал ничего плохого. Возможно, в тот момент он думал, что у него простой грипп. В конце концов он только несколько назад узнал, что у него был коронавирус.