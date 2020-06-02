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Бербатов: «„Бавария“ — фаворит Лиги чемпионов, ещё мне нравится „Атлетико“»

вчера, 17:51

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал фаворитов Лиги чемпионов:

Я бы поставил на «Баварию». Может быть, мое решение основано на том, что я смотрю много Бундеслиги. Однако там качественный футбол, а у «Баварии» очень хорошие игроки. Они в потрясающем стиле обыграли «Челси» в первой игре 1/8 финала. «Бавария» так просто это сделала. Не знаю, как перерыв повлияет на все клубы, но мюнхенцы могут иметь некоторое преимущество.

Также мне очень нравится «Атлетико». Они показывают качественный футбол.

 Ранее стало известно, что ЛЧ может быть доиграна в формате «финала восьми» в Лиссабоне.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:21
Согласен с Бербатовым
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:26
Одна игра с Челси ,ни о чем не говорит ,Бавария уже много лет в ЛЧ ниочем ..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:59
сегодня фаворитов отменяют)))
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
В ЛЧ фаворитов хватает...
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:53
После карантина многие команды будут не в той форме, в которой были до.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:52
Бавария может выиграть ЛЧ
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