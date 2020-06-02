Бербатов: «„Бавария“ — фаворит Лиги чемпионов, ещё мне нравится „Атлетико“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» назвал фаворитов Лиги чемпионов:

Я бы поставил на «Баварию». Может быть, мое решение основано на том, что я смотрю много Бундеслиги. Однако там качественный футбол, а у «Баварии» очень хорошие игроки. Они в потрясающем стиле обыграли «Челси» в первой игре 1/8 финала. «Бавария» так просто это сделала. Не знаю, как перерыв повлияет на все клубы, но мюнхенцы могут иметь некоторое преимущество.

Также мне очень нравится «Атлетико». Они показывают качественный футбол.