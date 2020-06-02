Тер Штеген: «Я точно не уйду из „Барселоны“ этим летом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба этим летом.
Я точно не уйду из «Барсы» этим летом. Мой агент вел переговоры с клубом, но вмешалась пандемия. Такая обстановка не подходит для обсуждения контракта. Многие сейчас беспокоятся за свою жизнь, и мы решили отложить обсуждение.
Мне и моей семье хорошо в Барселоне.
Ранее появлялась информация, что Тер Штеген хочет зарабатывать в «Барселоне» 10 млн евро в год. Нынешний контракт 28-летнего вратаря с клубом рассчитан до 2022 года.