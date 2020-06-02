Тер Штеген: «Я точно не уйду из „Барселоны“ этим летом»

Голкипер «Барселоны» заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба этим летом.

Я точно не уйду из «Барсы» этим летом. Мой агент вел переговоры с клубом, но вмешалась пандемия. Такая обстановка не подходит для обсуждения контракта. Многие сейчас беспокоятся за свою жизнь, и мы решили отложить обсуждение.

Мне и моей семье хорошо в Барселоне.