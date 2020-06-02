Бруну Фернандеш: «МЮ — лучший клуб Англии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об игре за «красных дьяволов»:

Я перешел в МЮ для того, чтобы играть в лучшем клубе Англии и одном из лучших в мире. Хочу становиться все лучше и лучше с каждым годом. Считаю, что я еще недостаточно хорошо играю. Сейчас будет самый сложный период, потому что соперники начинают узнавать мою игру. Из-за этого мне станет сложнее.

Необходимо продолжать совершенствоваться, чтобы лучше понимать игру соперников. Они могут знать меня лучше, чем я их, но мне необходимо быть готовым к их проблемным местам.