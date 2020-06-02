ГлавнаяНовости

Бруну Фернандеш: «МЮ — лучший клуб Англии»

вчера, 17:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением об игре за «красных дьяволов»:

Я перешел в МЮ для того, чтобы играть в лучшем клубе Англии и одном из лучших в мире. Хочу становиться все лучше и лучше с каждым годом. Считаю, что я еще недостаточно хорошо играю. Сейчас будет самый сложный период, потому что соперники начинают узнавать мою игру. Из-за этого мне станет сложнее.

Необходимо продолжать совершенствоваться, чтобы лучше понимать игру соперников. Они могут знать меня лучше, чем я их, но мне необходимо быть готовым к их проблемным местам.

Ранее Бруну Фернандеш признался, что ему будет трудно играть без болельщиков.

Все новости
Маркизио: «Я выбрал „Зенит“, чтобы не идти к конкурентам „Ювентуса“»
Сегодня, 01:26 Комментарии2
Консейсау: «Матчи без зрителей — как есть салат без заправки»
Вчера, 21:22 Комментарии4
Йедлин: «Мы не требуем, чтобы жизни черных были важнее жизней белых»
Вчера, 21:09 Комментарии11
Таре: «„Лацио“ рассмотрит предложения по Милинковичу-Савичу»
Вчера, 20:52 Комментарии3
Таре: «В прошлом году я отказал „Милану“»
Вчера, 20:34 Комментарии3
Моура: «Кейн — легенда АПЛ»
Вчера, 19:52 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
вчера в 22:46
смешно
матос
матос
вчера в 21:52
Не лучший.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:11
Я к М. Ю отношусь с уважением, но в данный момент они даже до лиге чемпионов с трудом дотягивают
Charlie Scene
Charlie Scene
вчера в 19:44
Судя по кол-ву Еврокубков различных , то португалец явно ошибается , Ливерпуль тут лучший.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:49
Я бы так не сказал!
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:45
Был,но не сейчас точно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:09
Правильный подход у Бруно, и приятно слышать такие слова о клубе
LOpp
LOpp
вчера в 17:51
Лучший клуб в Англии за все время
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:48
Буксует МЮ последнее время часто...
beefs
beefs
вчера в 17:46
у каждого свое мнение...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:46
несогласных будет больше))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100