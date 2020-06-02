Президент «Бенфики»: «Давид Луис продлит контракт с „Арсеналом“»

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сегодня, 14:17

Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра сообщил, что защитник «Арсенала» продлит контракт с «Арсеналом».

Вчера я снова разговаривал с ним. У нас отношения, как у отца и сына. Он был в машине со своим агентом, они ехали на переговоры по продлению контракта с «Арсеналом».

По словам Луиса Филипе, его клуб не может позволить себе подписать Давида в данный момент.

Ранее появилась информация, что Луис вернется в «Бенфику», за которую выступал в начале карьеры. Позже и сам игрок намекнул на возможный трансфер.