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Президент «Бенфики»: «Давид Луис продлит контракт с „Арсеналом“»

сегодня, 14:17

Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра сообщил, что защитник «Арсенала» Давид Луис продлит контракт с «Арсеналом».

Вчера я снова разговаривал с ним. У нас отношения, как у отца и сына. Он был в машине со своим агентом, они ехали на переговоры по продлению контракта с «Арсеналом».

По словам Луиса Филипе, его клуб не может позволить себе подписать Давида в данный момент.

Ранее появилась информация, что Луис вернется в «Бенфику», за которую выступал в начале карьеры. Позже и сам игрок намекнул на возможный трансфер.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:48
это совсем не плохо))
YS007
YS007
сегодня в 15:02
Удачи!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 14:32
Ожидаемое
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:20
Продлил значит нравится
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