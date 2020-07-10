МЮ подобрался к топ-3, «Тоттенхэм» оступился в гостях. Итоги 34-го тура АПЛ

Завершились все матчи 34-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Уотфорд» — «Норвич Сити» 2:1
Голы: Доусон Крейг 10, Уэлбек Дэнни 55 — Буэндия Эмилиано 4
«Кристал Пэлас» — «Челси» 2:3
Голы: Заха Вилфрид 34, Бентеке Кристиан 72 — Жиру Оливье 6, Пулишич Кристиан 27, Абрахам Тэмми 71
«Арсенал» — «Лестер Сити» 1:1
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 21 — Варди Джейми 84
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 5:0
Голы: Жезус Габриэл 10, Марез Рияд 21, Фернандес Федерико 58 (автогол), Сильва Давид 65, Стерлинг Рахим 90+1
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Иган Джон 90+3
«Вест Хэм» — «Бернли» 0:1
Гол: Родригес Джей 38
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:3
Голы: Троссард Леандро 45 — Салах Мохамед 6, Хендерсон Джордан 8, Салах Мохамед 76
«Борнмут» — «Тоттенхэм» 0:0
«Эвертон» — «Саутгемптон» 1:1
Голы: Ришарлисон 43 — Ингс Дэнни 31
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 0:3
Голы: Фернандеш Бруну 27 (пенальти), Гринвуд Мэйсон 45+5, Погба Поль 58
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!
+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!