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МЮ подобрался к топ-3, «Тоттенхэм» оступился в гостях. Итоги 34-го тура АПЛ

10 июля 2020, 00:20

Завершились все матчи 34-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Уотфорд» — «Норвич Сити» 2:1
Голы: Доусон Крейг 10, Уэлбек Дэнни 55 — Буэндия Эмилиано 4

«Кристал Пэлас» — «Челси» 2:3
Голы: Заха Вилфрид 34, Бентеке Кристиан 72 — Жиру Оливье 6, Пулишич Кристиан 27, Абрахам Тэмми 71

«Арсенал» — «Лестер Сити» 1:1
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 21 — Варди Джейми 84

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 5:0
Голы: Жезус Габриэл 10, Марез Рияд 21, Фернандес Федерико 58 (автогол), Сильва Давид 65, Стерлинг Рахим 90+1

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0
Гол: Иган Джон 90+3

«Вест Хэм» — «Бернли» 0:1
Гол: Родригес Джей 38

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:3
Голы: Троссард Леандро 45 — Салах Мохамед 6, Хендерсон Джордан 8, Салах Мохамед 76

«Борнмут» — «Тоттенхэм» 0:0

«Эвертон» — «Саутгемптон» 1:1
Голы: Ришарлисон 43 — Ингс Дэнни 31

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 0:3
Голы: Фернандеш Бруну 27 (пенальти), Гринвуд Мэйсон 45+5, Погба Поль 58

МЮ подобрался к топ-3, «Тоттенхэм» оступился в гостях. Итоги 34-го тура АПЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
10 июля в 13:41
Мавринью гений, катаем нули с борнмутом. отскочили в 200 победе переводчика против эвертона, и самое то опять под Арсеналом........
Foxes
Foxes
10 июля в 07:03
Будет интересно.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 06:40
Особых сенсаций не произошло.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 06:39
Челси третьего места не упустят
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 июля в 01:02
Первая пятерка определилась досрочно.
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:44
Первая команда в истории АПЛ выигравшая в четырёх матчах подряд, забив минимум 3 мяча!!!

+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:42, ред.
Четыре
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:42, ред.
Три
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 июля в 00:42
Подобрались к топ 3 за счет судьей
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:41, ред.
Два
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:41, ред.
Раз
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 00:27
МЮ близок к ЛЧ!!!
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