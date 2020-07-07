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«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место

07 июля 2020, 21:59
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ.

«Челси» (60 очков) поднялся на 3-е место, «Кристал Пэлас» (42 очка) — 14-е.

Лондон, стадион Селхарст Парк

«Кристал Пэлас» — «Челси» 2:3 (1:2)
Голы: Заха 34, Бентеке 72 — Жиру 6, Пулишич 27, Абрахам 71

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Данн, Кэхилл (Сако 8), ван Анхольт, Заха, Миливоевич (Майер 89), Куяте, МакАртур (Таунсенд 80), Айю (МакКарти 80), Бентеке
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Баркли (Лофтус-Чик 65), Гилмор (Жоржиньо 80), Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам 65), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Миливоевич 35

Судья: Кут Дэвид.

Напомним, что в прошлом туре «Челси» переиграл «Уотфорд».

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 05:00
результат-то хороший !
ceret
ceret
08 июля в 00:51, ред.
Хорошего защитника надо ,а то проходной двор. Зума и Крис не тянут
feris1
feris1
08 июля в 00:23
Челси с победой!
Бубнин
Бубнин
08 июля в 00:02, ред.
"Челси" с новым логотипом третью игру подряд или 3 забьют, или 3 пропустят. В итоге на третьем месте.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 23:25
Это только глами болельщика юве, а так в футболе все сложнее.
Челси забуксовал и пока что это середняк, Аталанта бы выиграла апл, но не Челси.
Аталанта и в сери а первая, если по честному
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 23:21
Этому Челси в ЛЧ осенью по щам надают
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 23:08
ожидаемо
Тео Джонс
Тео Джонс
07 июля в 22:39
Отскок откровенный конечно, но характер у команды Лэмпарда есть, и за счет этого они и обойдут Лестер и МЮ.
goalaktika
goalaktika
07 июля в 22:31
Если честно, думал супер-Френки провалится в качестве тренера) Но, пока не плохо, умеет, могёт! Молодца
Red blu
Red blu
07 июля в 22:24
Есть шанс на ЛЧ.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 22:23
Отскочили.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 22:16
Вовремя Виллиан разыгрался. Две голевые сегодня и 4+3 в последних пяти.
dimagas2
dimagas2 ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 22:15
В следующем сезоне будет понятно что из себя представлят Лэмпард,когда ему купили тех кого он хотел в команду.А титулов точно не будет,разве прям все лажанут знатно.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 22:07
молодцы)
dimagas2
dimagas2
07 июля в 22:04, ред.
Игра по сути победная но Кепа И Кристенсен старались как могли для валидольного конца матча.Следующая игра выезд к автобусным клинкам,по иде будет что-то на подобие этой игры.
Медив
Медив
07 июля в 22:04
Твою ж... Концовку ударно слили просто... Ну и из-за спонсора теперь каждый матч будут по три забивать/пропускать?
311
311
07 июля в 22:02
Повезло в конце! Тем не менее, победу заслужили, всех Синих с победой!)
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 22:02
Ниже третьего не опустятся
drug01
drug01
07 июля в 22:01
так держать
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