«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ.
«Челси» (60 очков) поднялся на 3-е место, «Кристал Пэлас» (42 очка) — 14-е.
Лондон, стадион Селхарст Парк
«Кристал Пэлас» — «Челси» 2:3 (1:2)
Голы: Заха 34, Бентеке 72 — Жиру 6, Пулишич 27, Абрахам 71
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Данн, Кэхилл (Сако 8), ван Анхольт, Заха, Миливоевич (Майер 89), Куяте, МакАртур (Таунсенд 80), Айю (МакКарти 80), Бентеке
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Баркли (Лофтус-Чик 65), Гилмор (Жоржиньо 80), Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам 65), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Миливоевич 35
Судья: Кут Дэвид.
Напомним, что в прошлом туре «Челси» переиграл «Уотфорд».
Челси забуксовал и пока что это середняк, Аталанта бы выиграла апл, но не Челси.
Аталанта и в сери а первая, если по честному
Челси забуксовал и пока что это середняк, Аталанта бы выиграла апл, но не Челси.
Аталанта и в сери а первая, если по честному