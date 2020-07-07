«Ахмат» в гостях переиграл «Тамбов»

«Тамбов» дома уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ.
«Тамбов» (28 очков) занимает 14-е место, «Ахмат» (30 очков) — 13-е.
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
«Тамбов» — «Ахмат» 1:2 (1:1)
Голы: Мелкадзе 34 (пенальти) — Исмаэл 20 (пенальти), Визеу 73
«Тамбов»: Шелия, Таказов, Юрганов, Грицаенко, Рыбин (Кабахидзе 63), Шляков, Тетрашвили, Карасев (Федчук 78), Килин (Калмыков 78), Каплиенко (Филин 68), Мелкадзе
Главный тренер: Первушин Сергей.
«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семёнов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Швец, Иванов, Исмаэл, Харин, Визеу (Ильин 74)
Главный тренер: Шалимов Игорь.
Предупреждения: Грицаенко 20, Исмаэл 45+2, Швец 52, Нижич 63, Глушаков 79, Таказов 82, Городов 90+2, Мелкадзе 90+3
Судья: Иванов Сергей.
Напомним, что в прошлом туре «Тамбов» выиграл у «Спартака».
Поздравляю с ПОБЕДОЙ фк "АХМАТ" !!!
Поздравляю с ПОБЕДОЙ фк "АХМАТ" !!!