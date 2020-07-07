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«Ахмат» в гостях переиграл «Тамбов»

07 июля 2020, 20:37
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Тамбов» дома уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ.

«Тамбов» (28 очков) занимает 14-е место, «Ахмат» (30 очков) — 13-е.

Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

«Тамбов» — «Ахмат» 1:2 (1:1)
Голы: Мелкадзе 34 (пенальти) — Исмаэл 20 (пенальти), Визеу 73

«Тамбов»: Шелия, Таказов, Юрганов, Грицаенко, Рыбин (Кабахидзе 63), Шляков, Тетрашвили, Карасев (Федчук 78), Килин (Калмыков 78), Каплиенко (Филин 68), Мелкадзе
Главный тренер: Первушин Сергей.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семёнов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Швец, Иванов, Исмаэл, Харин, Визеу (Ильин 74)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

Предупреждения: Грицаенко 20, Исмаэл 45+2, Швец 52, Нижич 63, Глушаков 79, Таказов 82, Городов 90+2, Мелкадзе 90+3

Судья: Иванов Сергей.

Напомним, что в прошлом туре «Тамбов» выиграл у «Спартака».

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 04:56
итак, Ахмат никуда не вылетает !
Навзир
Навзир ответ Кочегар 68 (раскрыть)
08 июля в 03:12
И кто Вам мешает строить стадионы, да и лучшую жизнь в общем?
Кочегар 68
Кочегар 68
07 июля в 23:34
Все правильно, в центре России ни стадиона ни денег! А попрошайки ликуют.........
VERSTECK
VERSTECK ответ minai (раскрыть)
07 июля в 22:01
извинись
VERSTECK
VERSTECK
07 июля в 21:36
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ minai (раскрыть)
    07 июля в 21:31
      ermak6848
      ermak6848
      07 июля в 21:26
      Трудная Победа - заслуживат 3 очка.
      Поздравляю с ПОБЕДОЙ фк "АХМАТ" !!!
      Footbolista
      Footbolista ответ particular (раскрыть)
      07 июля в 21:10
      Волков не жаль...потому, что волки...
      kotmyshka
      kotmyshka
      07 июля в 21:09
      тем интереснее концовка чемпионата, хотя вряд ли кто-то будет вылетать в ФНЛ...
      minai
      minai
      07 июля в 21:00
      Ничего не имею против великого человека Ахмад Хаджи Кадырова, но "Терек" для меня привычнее.
      vitalik dobroy
      vitalik dobroy
      07 июля в 20:59
      Шаг сделан, но нужны ещё волевые игры! Южан с нужным результатом!
      Навзир
      Навзир
      07 июля в 20:45
      Ахмат с победой! Всем адекватным удачи, остальным того же что они и нам желают.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      07 июля в 20:44
      Ахмад с победой.
      particular
      particular
      07 июля в 20:43
      Жаль, не задалАсь победная серия у Тамбова..:))
      Ravshan878
      Ravshan878
      07 июля в 20:41
      АХМАТ с ПОБЕДОЙ. )))
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      07 июля в 20:38, ред.
      кодыров не даст испортить имя бати, утопив ахмат
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