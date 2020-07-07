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«Крылья Советов» выиграли первый матч при Талалаеве, обыграв «Арсенал»

07 июля 2020, 22:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Крылья Советов» одержали гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура РПЛ.

«Крылья» (27 очков) занимают 15-е место, «Арсенал» Тула (31 очко) — 10-е.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» — «Крылья Советов» 2:4 (1:1)
Голы: Денисов 8, Луценко 78 — Лысцов 37, Попович 57, Глушенков 62, Радонич 68

«Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Денисов, Беляев, Довбня, Ткачев (Чаушич 11), Костадинов (Кангва 74), Горбатенко (Пантелеев 87), Ломовицкий, Луценко, Лесовой (Кангва 75)
Главный тренер: Подпалый Сергей.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Лысцов, Чернов, Чичерин, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский (Тюрин 84), Глушенков (Радонич 63), Кабутов (Молчанов 85), Попович (Антон 89)
Главный тренер: Талалаев Андрей.

Предупреждения: Чичерин 11, Тимофеев 19, Комбаров 32, Лысцов 40, Лесовой 42, Костадинов 50, Чаушич 56, Чернов 83

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче 27-го тура «Ахмат» обыграл «Тамбов».

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kastites
kastites
08 июля в 06:18
КС красавцы
112910415
112910415
08 июля в 05:06
очень качественный матч команды Талалаева !
мангo
мангo
07 июля в 23:38
Вот это игра , 6 голов и все честные без пеналей
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 23:32
А Глушенков то забивает и забивает, и бомжам забил.
Надо возвращать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 23:31
С Талалаевым Крылья сходу начали не только давать результат, но и демонстрировать очень приличный футбол. И это в общем не сюрприз.
спартак 1987
спартак 1987
07 июля в 23:30
молодцы Самара, с победой подопечных Талалаева! не хочется чтобы крылья советов вылетали в фнл, отличный выезд для фанатов, новый стадион, команда, которая предпочитает играть в футбол, а не мешать забить сопернику. второй тайм был такой в этой игре, как раз за это я и люблю наш футбол. даже при счёте 1-4 чувствовалось, что Тула всё ещё может перевернуть ход игры. Луценко снова положил очередной гол головой, будь поудачливее уголёк арсенала в конце игры перепасовываясь с Кангвой, но пробил во Фролова...а так стало бы 3-4 и хотелось бы посмотреть на выражение лица Талалаева, только упустившего победу на последних секундах в игре против локомотива😁 ещё на сборах не понял зачем Спартак отдал Глушенкова в аренду, помню запорол он один контрольный матч, но сколько было у него открываний и моментов в той игре. он уже всем всё доказал и Глушенкову нужно дать шанс в Спартаке, да и Бакаев после болезни пока никакой. Зиньковский был хорош сегодня у крыльев, эти двое похоже начнут новый сезон уже не в Самаре. вобщем хорошая получилась игра, даже Вилков не помешал командам, ибо просто судил матч и действовал без установок сверху
Levon Sedrakyan
Levon Sedrakyan
07 июля в 23:27
Талалаев умный тренер
zsb1961
zsb1961
07 июля в 23:22
КС с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 23:05
крылья молодцы, не опустили крылья...
Yurza
Yurza
07 июля в 22:58
КС с победой!
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 22:49
Поздравляю Крылья
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 22:48
Красивая и вполне заслуженная победа КС.
Все голы, не считая пенальти, просто на загляденье . Луценко продолжает переживать вторую молодость, положил очередной гол , к тому же головой, а это 9й забитый головой. Арсеналу в старании не откажешь , но КС были быстрее, острее , изобретательнее.
КС с победой!!!
minai
minai
07 июля в 22:44
От всей души желаю моему Арсеналу очиститься пердивом от всяких Аджоевых.
ermak6848
ermak6848
07 июля в 22:43
Трудовая ПОБЕДА " рылья Советов " (Самара)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 22:42
С победой Крыльев.
andrefino13
andrefino13
07 июля в 22:40
Рад за Глушенкова.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 22:39
Комбарова с победой, без единого пенальти
Gahi
Gahi
07 июля в 22:36
Давно пора Советам, расправить свои Крылья. С победой и удачи.
particular
particular
07 июля в 22:36
Такие матчи вызывают устойчивое ощущение неизменности традиций РПЛ...
minai
minai
07 июля в 22:35
Мой клуб превратился в аджоевского уродца. Я потрясён происходящим.
За адекватность
За адекватность
07 июля в 22:34
Хороший матч. Как по мне, то КС победили по делу. Важные очки, подперли в турнирной таблице плечом пелотон уходящих и пока помахали рукой Оренбургу. Ну и Луценко продолжает забивать.
beefs
beefs
07 июля в 22:31
с первой победой...
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