«Крылья Советов» выиграли первый матч при Талалаеве, обыграв «Арсенал»

«Крылья Советов» одержали гостевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура РПЛ.
«Крылья» (27 очков) занимают 15-е место, «Арсенал» Тула (31 очко) — 10-е.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» — «Крылья Советов» 2:4 (1:1)
Голы: Денисов 8, Луценко 78 — Лысцов 37, Попович 57, Глушенков 62, Радонич 68
«Арсенал»: Шамов, Хлусевич, Денисов, Беляев, Довбня, Ткачев (Чаушич 11), Костадинов (Кангва 74), Горбатенко (Пантелеев 87), Ломовицкий, Луценко, Лесовой (Кангва 75)
Главный тренер: Подпалый Сергей.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Лысцов, Чернов, Чичерин, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский (Тюрин 84), Глушенков (Радонич 63), Кабутов (Молчанов 85), Попович (Антон 89)
Главный тренер: Талалаев Андрей.
Предупреждения: Чичерин 11, Тимофеев 19, Комбаров 32, Лысцов 40, Лесовой 42, Костадинов 50, Чаушич 56, Чернов 83
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче 27-го тура «Ахмат» обыграл «Тамбов».
Надо возвращать
Надо возвращать
Все голы, не считая пенальти, просто на загляденье . Луценко продолжает переживать вторую молодость, положил очередной гол , к тому же головой, а это 9й забитый головой. Арсеналу в старании не откажешь , но КС были быстрее, острее , изобретательнее.
КС с победой!!!
Все голы, не считая пенальти, просто на загляденье . Луценко продолжает переживать вторую молодость, положил очередной гол , к тому же головой, а это 9й забитый головой. Арсеналу в старании не откажешь , но КС были быстрее, острее , изобретательнее.
КС с победой!!!