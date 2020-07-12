Зидан: «„Реал“ есть „Реал“. Самый важный клуб в истории»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов касательно критики команды за последние победы. В футбольном сообществе считают, что судьи слишком лояльны к «сливочным».
Меня не беспокоят эти разговоры. У каждого есть право на свое мнение, мы обязаны показывать в каждом матче, что мы хороши.
Каждый может говорить, что хочет. «Реал» есть «Реал». Самый важный клуб в истории.
Справедливо, если «Барса» выиграет Ла Лигу? Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу.
В Европе они более успешные в последнее время, в Испании лучшими были уже каталонцы. Это за последние 10 лет.
Ну и про Зидана.. это легенда футбола. Чемпион мира и Европы, победитель лч и дважды обладатель зм, хотя должен был получить и в 2006 году по моему мнению. Это не значит, что Каннаваро и Буффон были хуже, просто Зидан реально тащил на себе французов. А итальянцы были сильны, как команда
В Европе они более успешные в последнее время, в Испании лучшими были уже каталонцы. Это за последние 10 лет.
Ну и про Зидана.. это легенда футбола. Чемпион мира и Европы, победитель лч и дважды обладатель зм, хотя должен был получить и в 2006 году по моему мнению. Это не значит, что Каннаваро и Буффон были хуже, просто Зидан реально тащил на себе французов. А итальянцы были сильны, как команда
Бесспорно один из самых, но не могу сказать, что самый лучший в истории футболист
Бесспорно один из самых, но не могу сказать, что самый лучший в истории футболист
Какие ещё тебе нужны?
Или ты хочешь сказать, что вас просто взяли и ни за что сослали?) Если тогда они это сделали, почему не сделают сейчас? Раз это так легко))
Вы обвиняете другие клубы в подкупах, хотя сами были сосланы за такие преступления.
Если хочешь уважения к своему клубу, уважай других.
Какие ещё тебе нужны?
Или ты хочешь сказать, что вас просто взяли и ни за что сослали?) Если тогда они это сделали, почему не сделают сейчас? Раз это так легко))
Вы обвиняете другие клубы в подкупах, хотя сами были сосланы за такие преступления.
Если хочешь уважения к своему клубу, уважай других.
Вам, как и руководство Спартака везде мерещатся заговоры и прочая ерунда. Обвиняете других в подкупах судей и все такое, а сами совсем недавно были сосланы в серию Б за махинации.
И не надо нам рассказывать, что это все происки Интера)
Ежу понятно, что это сказки, чтобы хоть как то себя оправдать.
Вам, как и руководство Спартака везде мерещатся заговоры и прочая ерунда. Обвиняете других в подкупах судей и все такое, а сами совсем недавно были сосланы в серию Б за махинации.
И не надо нам рассказывать, что это все происки Интера)
Ежу понятно, что это сказки, чтобы хоть как то себя оправдать.
Реал самый великий соперник из всех возможных)
Поэтому матч между Барселоной и Реалом не уступает финалу лч, на то он суперклассико.
Но даже с таким соперником Барселона выиграла 26 чемпионских титулов
Реал самый великий соперник из всех возможных)
Поэтому матч между Барселоной и Реалом не уступает финалу лч, на то он суперклассико.
Но даже с таким соперником Барселона выиграла 26 чемпионских титулов
По результатам голосования читателей официального журнала ФИФА, проведённого в декабре 2000 года
По результатам голосования читателей официального журнала ФИФА, проведённого в декабре 2000 года
Список лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА
Место Клуб Страна %
1 Реал Мадрид Испания 42,35 %
2 Манчестер Юнайтед Англия 9,69 %
3 Бавария Германия 8,18 %
4 Барселона Испания 5,61 %
5 Сантос Бразилия 5,10 %
5 Аякс Нидерланды 5,10 %
7 Ювентус Италия 2,55 %
8 Пеньяроль Уругвай 2,04 %
9 Ривер Плейт Аргентина 1,53 %
9 Фламенго Бразилия 1,53 %
9 Милан Италия 1,53 %
12 Ливерпуль Англия 1,02 %
12 Ботафого Бразилия 1,02 %
12 Бенфика Португалия 1,02 %
12 Индепендьенте Аргентина 1,02 %
12 Бока Хуниорс Аргентина 1,02 %
12 Интернационале Италия 1,02 %
12 Арсенал Англия 1,02 %
Другие 6,63 %
Список лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА
Место Клуб Страна %
1 Реал Мадрид Испания 42,35 %
2 Манчестер Юнайтед Англия 9,69 %
3 Бавария Германия 8,18 %
4 Барселона Испания 5,61 %
5 Сантос Бразилия 5,10 %
5 Аякс Нидерланды 5,10 %
7 Ювентус Италия 2,55 %
8 Пеньяроль Уругвай 2,04 %
9 Ривер Плейт Аргентина 1,53 %
9 Фламенго Бразилия 1,53 %
9 Милан Италия 1,53 %
12 Ливерпуль Англия 1,02 %
12 Ботафого Бразилия 1,02 %
12 Бенфика Португалия 1,02 %
12 Индепендьенте Аргентина 1,02 %
12 Бока Хуниорс Аргентина 1,02 %
12 Интернационале Италия 1,02 %
12 Арсенал Англия 1,02 %
Другие 6,63 %