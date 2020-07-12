Зидан: «„Реал“ есть „Реал“. Самый важный клуб в истории»

Главный тренер «Реала» ответил на вопросы журналистов касательно критики команды за последние победы. В футбольном сообществе считают, что судьи слишком лояльны к «сливочным».

Меня не беспокоят эти разговоры. У каждого есть право на свое мнение, мы обязаны показывать в каждом матче, что мы хороши.

Каждый может говорить, что хочет. «Реал» есть «Реал». Самый важный клуб в истории.

Справедливо, если «Барса» выиграет Ла Лигу? Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу.