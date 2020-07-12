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Зидан: «„Реал“ есть „Реал“. Самый важный клуб в истории»

12 июля 2020, 14:51

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов касательно критики команды за последние победы. В футбольном сообществе считают, что судьи слишком лояльны к «сливочным».

Меня не беспокоят эти разговоры. У каждого есть право на свое мнение, мы обязаны показывать в каждом матче, что мы хороши.

Каждый может говорить, что хочет. «Реал» есть «Реал». Самый важный клуб в истории.

Справедливо, если «Барса» выиграет Ла Лигу? Тот, кто наберет наибольшее количество очков, выиграет Ла Лигу.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
13 июля в 15:05
Молодец! В истории клуба не всегда бывает матерые хищники и бойцы вроде Пуйоля. Смена поколений неизбежная часть любого клуба.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 09:32
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    12 июля в 23:56
    Все так и есть )
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 22:54
    При всей моей не любви к Реалу, но 13 кубков лч сами про себя говорят)
    В Европе они более успешные в последнее время, в Испании лучшими были уже каталонцы. Это за последние 10 лет.
    Ну и про Зидана.. это легенда футбола. Чемпион мира и Европы, победитель лч и дважды обладатель зм, хотя должен был получить и в 2006 году по моему мнению. Это не значит, что Каннаваро и Буффон были хуже, просто Зидан реально тащил на себе французов. А итальянцы были сильны, как команда
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 июля в 22:34, ред.
    а сорри тогда, я думал ты про клуб...ну Зидан был точно лучшим в истории на своей позиции
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 июля в 22:32, ред.
    Ювентус никогда не покупал матчи,если они есть,ты легко найдешь какие.В 2006 году Ювентус остался без защиты(до этого умер Аьелли)и Моратти воспользовался этим и слили Юве по надуманным обвинениям( в докаладе палаци после фарсполли есть все про интер)По итогу Юве просто слили,подняв шумиху в своих сми и быстро осудили,потом выяснилось,что все это ерунда.Максимум это были какие-то дела с агентами.Но у Интера реально были записи их разговора(президента факетти) с судьями и оговорки с назначением судей,он даже обедал с главным.По факту максимум,если Юве что-то и нарушал,то не больше милана,а особенно интера,но в итоге у него не было защиты в Италии,в тот момент была дележка между акционерами
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 21:46
    Я это говорил на счет Зидана вообще-то..
    Бесспорно один из самых, но не могу сказать, что самый лучший в истории футболист
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
    12 июля в 21:44
    А серия Б разве не подробности?
    Какие ещё тебе нужны?
    Или ты хочешь сказать, что вас просто взяли и ни за что сослали?) Если тогда они это сделали, почему не сделают сейчас? Раз это так легко))
    Вы обвиняете другие клубы в подкупах, хотя сами были сосланы за такие преступления.
    Если хочешь уважения к своему клубу, уважай других.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 июля в 21:43
    Самый слабый Реал на моей памяти
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 июля в 21:33, ред.
    и про моратти есть официальный доклад прокурора по этому делу.Тебе не заставит труда написать в гугле доклад палацци-интер и все поймешь,а потом про сказки пиши)
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 июля в 21:32
    просто ты написал,что это спорный момент)ну напиши тогда кто лучше Реала
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    12 июля в 21:31
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      12 июля в 21:31
      про махинации поподробнее хаха
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      12 июля в 21:30
      тебе скинули официальную статистику, международной федерации, а ты мне опрос фанатов хахаха
      RMA 005
      RMA 005
      12 июля в 21:01
      Hala Madrid! I na da mas!
      рус фан
      рус фан
      12 июля в 20:36
      Мы болелы Реала считаем что и другие команды великие, но наш первый среди равных. Хала Мадрид.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
      12 июля в 20:30
      Просто болелы Юве у всех вызывают смех и жалость.
      Вам, как и руководство Спартака везде мерещатся заговоры и прочая ерунда. Обвиняете других в подкупах судей и все такое, а сами совсем недавно были сосланы в серию Б за махинации.
      И не надо нам рассказывать, что это все происки Интера)
      Ежу понятно, что это сказки, чтобы хоть как то себя оправдать.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
      12 июля в 20:26
      А я не собираюсь спорить на счет этого.
      Реал самый великий соперник из всех возможных)
      Поэтому матч между Барселоной и Реалом не уступает финалу лч, на то он суперклассико.
      Но даже с таким соперником Барселона выиграла 26 чемпионских титулов
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
      12 июля в 20:20
      Да кого ты тут наклоняешь, ахаха. Ювентус по факту с двумя победами в ЛЧ где-то далеко от великих команд мира, ахаха. У Ювентуса ноль треблов, ахахаха
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      12 июля в 20:14
      и как ты интересно поспоришь с 13 лч хахаха у Них в три раза больше лч,чем у вас и они в Испании больше вас выиграли.Вы даже в своей стране не лучшие
      juvenale
      juvenale
      12 июля в 20:13
      как же приятно каталонцев наклонять хахха
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      12 июля в 20:12, ред.
      выбор читателей он сравнивает с международной федерацией статистики)))сам то веришь,что барселона с 1 лч и манчестер (на 2000 г) могут быть выше Ювентуса?Сантос хахаха
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      12 июля в 20:11
      хахах я просто угораю
      По результатам голосования читателей официального журнала ФИФА, проведённого в декабре 2000 года
      juvenale
      juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
      12 июля в 20:10
      кубок уефа по составу участников был не хуже лч в 90,хотя кому я пишу...
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      12 июля в 20:09
        pomor 445
        pomor 445
        12 июля в 20:06
        Молва, как смола, запачкаться легко - отмыться трудно.
        di byadjo
        di byadjo
        12 июля в 20:02
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          12 июля в 20:02
          Вот реальный список лучших команд 20 века, это список FIFA
          Список лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА

          Место Клуб Страна %
          1 Реал Мадрид Испания 42,35 %
          2 Манчестер Юнайтед Англия 9,69 %
          3 Бавария Германия 8,18 %
          4 Барселона Испания 5,61 %
          5 Сантос Бразилия 5,10 %
          5 Аякс Нидерланды 5,10 %
          7 Ювентус Италия 2,55 %
          8 Пеньяроль Уругвай 2,04 %
          9 Ривер Плейт Аргентина 1,53 %
          9 Фламенго Бразилия 1,53 %
          9 Милан Италия 1,53 %
          12 Ливерпуль Англия 1,02 %
          12 Ботафого Бразилия 1,02 %
          12 Бенфика Португалия 1,02 %
          12 Индепендьенте Аргентина 1,02 %
          12 Бока Хуниорс Аргентина 1,02 %
          12 Интернационале Италия 1,02 %
          12 Арсенал Англия 1,02 %
          Другие 6,63 %
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
          12 июля в 20:00
          Князь, а зачем ты создаешь так много аккаунтов?
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
          12 июля в 19:59
          Все эти кубки УЕФА, кубки Интертото второсортные по сравнению с ЛЧ
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