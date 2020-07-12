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Видаль: «Мы постараемся приблизиться к титулу в Ла Лиге»

12 июля 2020, 09:53
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победу над «Вальядолидом» в матче 36-го тура Ла Лиги. 

Соперник был хорош. Мы знали, что нам будет трудно набрать темп в начале второго тайма. Мы понимаем, над чем нам надо работать, чтобы иметь право на победу в чемпионате и Лиге чемпионов. 

Есть ли у нас уверенность в победе в Ла Лиге? Мы продолжаем совершенствоваться и постараемся приблизиться к титулу. Если мы не сможем победить в чемпионате, то постараемся сделать все возможное, чтобы добиться лучшего результата в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
12 июля в 12:26
Ничего не сделаете ни тут ни там.
Brigar
Brigar
12 июля в 10:28
Нужно очень постараться.
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