Видаль: «Мы постараемся приблизиться к титулу в Ла Лиге»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал победу над «Вальядолидом» в матче 36-го тура Ла Лиги.

Соперник был хорош. Мы знали, что нам будет трудно набрать темп в начале второго тайма. Мы понимаем, над чем нам надо работать, чтобы иметь право на победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

Есть ли у нас уверенность в победе в Ла Лиге? Мы продолжаем совершенствоваться и постараемся приблизиться к титулу. Если мы не сможем победить в чемпионате, то постараемся сделать все возможное, чтобы добиться лучшего результата в Лиге чемпионов.