Малиновский — о матче с «Юве»: «Мы потеряли два очка»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал итоги матча 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2).
Считаю, что мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали победы. Мы пытались защищаться в концовке встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с пенальти. Сегодня был просто не наш день.
Мы играли довольно хорошо. В первом тайме мы доминировали на поле. У нас были отличные шансы, мы владели мячом, но всё закончилось таким образом.
Второй пенальти - игрок Юве пасует ОТ ворот, и это уже год как не пенальти... Блин, я понимаю что фаны Юве не согласны и для них это 100% пенальти, но есть же правила??? Вот так и появляются истории о "заряженных судьях"... Зато потом фаны Юве бегают по веткам АПЛ и Примеры, и стонут про "кабинеты" и "купленных судей" в других лигах... Я свечку не держал, но пенальти выглядят "левыми", а Юве должен выигрывать скудетто в честной борьбе, а не через такие матчи...
Тем более когда у Аталанты бюджет раза в четыре меньше...
Второй пенальти - игрок Юве пасует ОТ ворот, и это уже год как не пенальти... Блин, я понимаю что фаны Юве не согласны и для них это 100% пенальти, но есть же правила??? Вот так и появляются истории о "заряженных судьях"... Зато потом фаны Юве бегают по веткам АПЛ и Примеры, и стонут про "кабинеты" и "купленных судей" в других лигах... Я свечку не держал, но пенальти выглядят "левыми", а Юве должен выигрывать скудетто в честной борьбе, а не через такие матчи...
Тем более когда у Аталанты бюджет раза в четыре меньше...
в эпизоде игры рукой если мяч не летит в створ ворот судья не имеет право ставить пенальти. Второй пенальти именно такой случае. Мяч случайно попадает в руку защитника и пас был отдан не в сторону ворот а наоборот но арбитр решил что это пенальти. Ювентус становится Итальянским Реалом. Судейство всегда в пользу этих команд.
в эпизоде игры рукой если мяч не летит в створ ворот судья не имеет право ставить пенальти. Второй пенальти именно такой случае. Мяч случайно попадает в руку защитника и пас был отдан не в сторону ворот а наоборот но арбитр решил что это пенальти. Ювентус становится Итальянским Реалом. Судейство всегда в пользу этих команд.