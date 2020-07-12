Малиновский — о матче с «Юве»: «Мы потеряли два очка»

Полузащитник «Аталанты» прокомментировал итоги матча 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2).

Считаю, что мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали победы. Мы пытались защищаться в концовке встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с пенальти. Сегодня был просто не наш день.

Мы играли довольно хорошо. В первом тайме мы доминировали на поле. У нас были отличные шансы, мы владели мячом, но всё закончилось таким образом.