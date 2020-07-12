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Малиновский — о матче с «Юве»: «Мы потеряли два очка»

12 июля 2020, 09:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал итоги матча 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (2:2).

Считаю, что мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали победы. Мы пытались защищаться в концовке встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с пенальти. Сегодня был просто не наш день.

Мы играли довольно хорошо. В первом тайме мы доминировали на поле. У нас были отличные шансы, мы владели мячом, но всё закончилось таким образом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 18:04
ты даже не понимаешь насколько это плохо)))))
shlifen
shlifen
12 июля в 13:45
Видимо в Италии теперь существуют какие-то другие правила футбола чем принятые УЕФА... Первый пенальти: игрок отворачивается от удара, рука согнута в локте и прижата к туловищу, игрок не выставляет её в сторону да и не видит куда летит мяч - по новым правилам это уже год как не пеналь.
Второй пенальти - игрок Юве пасует ОТ ворот, и это уже год как не пенальти... Блин, я понимаю что фаны Юве не согласны и для них это 100% пенальти, но есть же правила??? Вот так и появляются истории о "заряженных судьях"... Зато потом фаны Юве бегают по веткам АПЛ и Примеры, и стонут про "кабинеты" и "купленных судей" в других лигах... Я свечку не держал, но пенальти выглядят "левыми", а Юве должен выигрывать скудетто в честной борьбе, а не через такие матчи...
Тем более когда у Аталанты бюджет раза в четыре меньше...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 13:31
Виноваты судьи ювентийские
мангo
мангo
12 июля в 12:02
    ericbaze
    ericbaze
    12 июля в 11:35, ред.
    Я не фанат Серии А. Я люблю АПЛ. Вчера ради интереса смотрел обзор матча. Моменты с пенальти возникают вопросы. Откуда судья нашёл второй пенальти не понимаю. По новым правилам
    в эпизоде игры рукой если мяч не летит в створ ворот судья не имеет право ставить пенальти. Второй пенальти именно такой случае. Мяч случайно попадает в руку защитника и пас был отдан не в сторону ворот а наоборот но арбитр решил что это пенальти. Ювентус становится Итальянским Реалом. Судейство всегда в пользу этих команд.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    12 июля в 09:52
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      12 июля в 09:49
      Скорее приобрели одно
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      12 июля в 09:49
      играют руками потом ноют)
      Педро тарасовский
      Педро тарасовский
      12 июля в 09:43
      Это так и есть.
      shlomo
      shlomo
      12 июля в 09:41
      Пожалуй соглашусь....потеряли..
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