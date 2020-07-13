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Голкипер «СКА-Хабаровск» получил перелом стопы

13 июля 2020, 09:08

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что голкипер Владислав Соромытько угодил в лазарет.

У 25-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.

Напомним, что недавно «СКА-Хабаровск» заключил долгосрочный контракт с воспитанником команды.

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Все комментарии
Columb
Columb
13 июля в 10:02, ред.
Очень неприятная травма, здоровья!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
13 июля в 09:42
Здоровья киперу.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 09:27
Здоровья!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
13 июля в 09:11
На вид как 35-летний
mihaluch
mihaluch
13 июля в 09:11
Без игры получил
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