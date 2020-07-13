Голкипер «СКА-Хабаровск» получил перелом стопы

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что голкипер Владислав Соромытько угодил в лазарет.
У 25-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.
ВЛАДИСЛАВ СОРОМЫТЬКО ВЫБЫЛ ИЗ СТРОЯ 🤕🤕🤕— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 13, 2020
Владислав Соромытько получил травму – у нашего голкипера перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.
Мы желаем Владу скорейшего выздоровления и возвращения в строй ✊🏻✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/wqCgznPFsN
Напомним, что недавно «СКА-Хабаровск» заключил долгосрочный контракт с воспитанником команды.