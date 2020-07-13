Голкипер «СКА-Хабаровск» получил перелом стопы

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13 июля 2020, 09:08

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» сообщает, что голкипер угодил в лазарет.

У 25-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.

ВЛАДИСЛАВ СОРОМЫТЬКО ВЫБЫЛ ИЗ СТРОЯ 🤕🤕🤕



Владислав Соромытько получил травму – у нашего голкипера перелом пятой плюсневой кости стопы. По предварительным данным, восстановление может занять более месяца.



Мы желаем Владу скорейшего выздоровления и возвращения в строй ✊🏻✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/wqCgznPFsN — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) July 13, 2020