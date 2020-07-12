Евсеев опроверг информацию о заражении игроков «Уфы» коронавирусом

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12 июля 2020, 19:31

Наставник «Уфы» отреагировал на информацию о том, что несколько игроков команды заразились коронавирусом накануне игры против «Локомотива».

«У них травмы, кто-то пропускает по причине карточек. Какие травмы? Механические», — сказал Евсеев после матча в Москве.