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Евсеев опроверг информацию о заражении игроков «Уфы» коронавирусом

12 июля 2020, 19:31

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о том, что несколько игроков команды заразились коронавирусом накануне игры против «Локомотива».

«У них травмы, кто-то пропускает по причине карточек. Какие травмы? Механические», — сказал Евсеев после матча в Москве.

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Brigar
Brigar
12 июля в 20:29
Опять в Mоскве придумали.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
12 июля в 19:57
Механические травмы это круто.
Типа шаровые полетели.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 19:41
Уфа продолжает "ощипывать" фаворитов. Евсеев создал команду, которая знает как играть . В защите так вообще непроходимый забор, да и в атаке команда заметно прибавила. И вот из низов самых команда уже борется за возможно еврокубковое место . А ведь каждое почти межсезонья уфимцы умудряются отправлять своих игроков на повышение. И что удивительно, так это то , что команда быстро находит ушедшим замену. Просто удивительный "конвейер" работает в Уфе.
Вот и с Локо сегодня прекрасно себя проявили , отобрав очень важные очки у Локомотива.
Удачи Вадиму и Уфе в дальнейшем.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 19:34
Вот и ладненько.
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