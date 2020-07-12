Евсеев опроверг информацию о заражении игроков «Уфы» коронавирусом

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о том, что несколько игроков команды заразились коронавирусом накануне игры против «Локомотива».
«У них травмы, кто-то пропускает по причине карточек. Какие травмы? Механические», — сказал Евсеев после матча в Москве.
Вот и с Локо сегодня прекрасно себя проявили , отобрав очень важные очки у Локомотива.
Удачи Вадиму и Уфе в дальнейшем.
Вот и с Локо сегодня прекрасно себя проявили , отобрав очень важные очки у Локомотива.
Удачи Вадиму и Уфе в дальнейшем.