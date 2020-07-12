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У Лунёва диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

12 июля 2020, 22:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прошел медицинское обследование. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Вратарь «сине-бело-голубых» получил травму в матче против «Ахмата» (1:1) и был заменен на 85-й минуте встречи.

По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра. Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня.

«Зенит» желает Андрею Луневу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле! 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 08:00
печально. поправляйся
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
13 июля в 07:39
На ровном месте
Александр Нeвский
Александр Нeвский
13 июля в 06:57
А я на 6 минуте думал, почему бы не заменить его.
Ну типа для вратаря это будет стресс, ля ля, психология и всё такое. Но блин, видно было, что он не готов к матчу. Он и потом играл неуверенно всю игру.
Abordage
Abordage
13 июля в 00:49
Здоровья вратарю Зенита!
порт
порт
12 июля в 23:01
Здоровья Лунёву, удачи Кержакову.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 23:00
Андрюхе здоровья!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 июля в 22:59
Каждый раз когда Лунёв жёстко косячит - получает травму, мб найдёт закономерность, одумается и вернётся, перестав косячить
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