У Лунёва диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

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12 июля 2020, 22:57

Голкипер «Зенита» прошел медицинское обследование. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Вратарь «сине-бело-голубых» получил травму в матче против «Ахмата» (1:1) и был заменен на 85-й минуте встречи.