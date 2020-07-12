У Лунёва диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прошел медицинское обследование. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Вратарь «сине-бело-голубых» получил травму в матче против «Ахмата» (1:1) и был заменен на 85-й минуте встречи.
По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра. Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня.
«Зенит» желает Андрею Луневу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!
Ну типа для вратаря это будет стресс, ля ля, психология и всё такое. Но блин, видно было, что он не готов к матчу. Он и потом играл неуверенно всю игру.
Ну типа для вратаря это будет стресс, ля ля, психология и всё такое. Но блин, видно было, что он не готов к матчу. Он и потом играл неуверенно всю игру.