Деспотович: «Россия, мы снова увидимся»

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал фотографию, на которой он подписывает контракт.
Всё написано на лице. Россия, мы снова увидимся.
Ранее агент Деспотовича сообщил, что Джордже должен перейти в клуб РПЛ до конца недели.
Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал фотографию, на которой он подписывает контракт.
Всё написано на лице. Россия, мы снова увидимся.
Ранее агент Деспотовича сообщил, что Джордже должен перейти в клуб РПЛ до конца недели.
Подпишет с РПЛ, а где играть будет решит драфт?)
Подпишет с РПЛ, а где играть будет решит драфт?)