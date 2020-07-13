ГлавнаяНовости

Деспотович: «Россия, мы снова увидимся»

13 июля 2020, 20:06

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович опубликовал фотографию, на которой он подписывает контракт.

Всё написано на лице. Россия, мы снова увидимся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖋na facama sve pise 😘👋🏼👍Russia see you again 😍

Публикация от Djordje Despotovic (@ddespot92)

Ранее агент Деспотовича сообщил, что Джордже должен перейти в клуб РПЛ до конца недели.

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии14
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Akvarel
Akvarel
14 июля в 00:29
Где еще такие деньги заплатят.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 22:51
Это "Рубин".
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 22:18
Похоже больше им никто не интересуется
311
311
13 июля в 21:51
Который из них Деспотович?)
Doping87
Doping87
13 июля в 21:28
В Рубин.
idres
idres
13 июля в 21:17
Ну не самый худший по прошлому сезону...
Арбалет
Арбалет
13 июля в 21:16
В спартак пойдет терять квалификацию.
Брулин
Брулин
13 июля в 21:04
РПЛ прямо как МЛС ... прямые договора подписывает 🤣
Подпишет с РПЛ, а где играть будет решит драфт?)
VAN ARM
VAN ARM ответ Лакшери (раскрыть)
13 июля в 21:00
да нет))фарм ваш значит к вам))
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 20:59
    Zenit_84
    Zenit_84
    13 июля в 20:56
    Удачи Деспотовичу
    Лакшери
    Лакшери
    13 июля в 20:34, ред.
    Это в ЦСКА 100 процентов, гарантирую
    kotmyshka
    kotmyshka
    13 июля в 20:31
    Куда, интересно?
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 20:21
    В Казань!
    drug01
    drug01
    13 июля в 20:08
    Ждём встречи
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100