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Игнатов отклонил предложение «Локомотива»

13 июля 2020, 13:03

Источник сообщает, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не принял предложение «Локомотива».

В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.

Соглашение 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.

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Все комментарии
makkie
makkie
13 июля в 13:19
Ой, не тем занимается парень.

20 лет уже, а толком ничего не добился - сейчас вообще походу на футбол забил.
Голова светлая, что-то умеет, но характер сильно подводит.

Говорят, может закрыться в комнате на всю ночь и рубиться в онлайн-игрушки. А потом на тренировку опоздать или на тактическом разборе уснуть.
Ну разве профи так себя ведут?
Legend 6
Legend 6 ответ Brigar (раскрыть)
13 июля в 13:18
Что у тебя на аватарке?😂😂😂
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 13:16
Игнатов пожалее об этом и локти будет кусать, потом будет поздно как говорят после боя кулаками не машут.
Boxert
Boxert
13 июля в 13:12
Наверное, в пердивной команде больше надежд.
Brigar
Brigar
13 июля в 13:10
Локомотиву шлак нужен?
Columb
Columb
13 июля в 13:04
После спартака только в пердив.
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