Игнатов отклонил предложение «Локомотива»

Источник сообщает, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не принял предложение «Локомотива».
В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.
Соглашение 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.
Источник сообщает, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не принял предложение «Локомотива».
В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.
Соглашение 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.
20 лет уже, а толком ничего не добился - сейчас вообще походу на футбол забил.
Голова светлая, что-то умеет, но характер сильно подводит.
Говорят, может закрыться в комнате на всю ночь и рубиться в онлайн-игрушки. А потом на тренировку опоздать или на тактическом разборе уснуть.
Ну разве профи так себя ведут?
20 лет уже, а толком ничего не добился - сейчас вообще походу на футбол забил.
Голова светлая, что-то умеет, но характер сильно подводит.
Говорят, может закрыться в комнате на всю ночь и рубиться в онлайн-игрушки. А потом на тренировку опоздать или на тактическом разборе уснуть.
Ну разве профи так себя ведут?