Игнатов отклонил предложение «Локомотива»

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13 июля 2020, 13:03

Источник сообщает, что полузащитник «Спартака» не принял предложение «Локомотива».

В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.

Соглашение 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.