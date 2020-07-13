«Краснодар» планирует подписать Кварацхелию

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13 июля 2020, 16:04

Источник сообщает, что «Краснодар» в межсезонье попробует приобрести полузащитника «Рубина» .

К 19-летнему футболисту «быки» присматривались еще на сборах в 2019 году, но тогда сочли, что хавбек не стоит тех денег, которые за него просят.

Действующий контракт полузащитника с «Рубином» рассчитан до 2024 года.