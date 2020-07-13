«Краснодар» планирует подписать Кварацхелию

Источник сообщает, что «Краснодар» в межсезонье попробует приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
К 19-летнему футболисту «быки» присматривались еще на сборах в 2019 году, но тогда сочли, что хавбек не стоит тех денег, которые за него просят.
Действующий контракт полузащитника с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
волам защитник нужен и опорник..
волам защитник нужен и опорник..
Но лучший игрок матча Чалов)))
Но лучший игрок матча Чалов)))
Хвича - одно из открытий нашего чемпионата. Очень перспективный игрок без явно слабых мест. Если и дальше будет так играть, уедет в Европу.
Хвича - одно из открытий нашего чемпионата. Очень перспективный игрок без явно слабых мест. Если и дальше будет так играть, уедет в Европу.