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«Краснодар» планирует подписать Кварацхелию

13 июля 2020, 16:04

Источник сообщает, что «Краснодар» в межсезонье попробует приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

К 19-летнему футболисту «быки» присматривались еще на сборах в 2019 году, но тогда сочли, что хавбек не стоит тех денег, которые за него просят. 

Действующий контракт полузащитника с «Рубином» рассчитан до 2024 года

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
14 июля в 03:11
Надо бы в Зенит его купить....
волам защитник нужен и опорник..
Брулин
Брулин ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 19:51
с Красом может засветиться в Европе уже осенью, с Рубином в лучшем случае через год, но и это сомнительно, состав Рубина на топ-5 никак не тянет
Evilhuman
Evilhuman
13 июля в 18:17
Теперь уже точно возьмут дороже ,чем тогда
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
13 июля в 18:11
Да ужжж, Семин сильно переживал , когда парня продали.
Альфи
Альфи
13 июля в 18:02
Наши комментаторы простые то фамилии выговорить не могут, коверкают,а тут.... особенно интересно было бы послушать господина Орлова....
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 17:07
Леня не отдаст))
Bikcon
Bikcon
13 июля в 16:48
Это будет хорошим вариантом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 июля в 16:47
Два вопроса. А зачем ему Краснодар? и А Рубин спросили? Дав и самого парня. Может у них другие планы. Раскрутят и через годик в Европу за 20, как минимум уедет. Парень великолепный.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 июля в 16:37
А смысл?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
13 июля в 16:36
Вот они "успехи" руководства Локо,уроды больше нечего сказать...
Василий 50
Василий 50
13 июля в 16:31
Своих нужно растить.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
13 июля в 16:28
На нём как минимуми две желтые карточки получили соперники. Он заработал пенальти. Играл хорошо, моментами красиво.
Но лучший игрок матча Чалов)))
makkie
makkie
13 июля в 16:20
Да уж, и как Локо прошляпил такого игрока?

Хвича - одно из открытий нашего чемпионата. Очень перспективный игрок без явно слабых мест. Если и дальше будет так играть, уедет в Европу.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 16:19
Это будет стоить много денег.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 16:19
Добротный игрок,и по стилю игры подходит Быкаи
shlomo
shlomo
13 июля в 16:13
Ну а теперь он стоит тех денег, но....теперь будет стоить других
Obdulio Varela
Obdulio Varela
13 июля в 16:07
Им там виднее
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