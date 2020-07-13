Ловрен и новый Заболотный. «Зенит» рискует на трансферном рынке

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» сомневается в кадровых идеях чемпиона. Не все футболисты из АПЛ такие, как Иванович.

Бранислав – кремень, лидер и человек, прошедший школу обороны «Челси». Понимает русский язык, играл до «Зенита» и отъезда в АПЛ за «Локомотив», менял позиции, легко адаптировался в коллективе, как и Ракицкий, поскольку подходит РПЛ .

Но Ивановичу много лет, а Медведев наивно думает, что все футболисты, у которых завершаются контракты с «Зенитом», будут безропотно ждать конца сезона, чтобы заключить новые соглашения на выгодных клубу условиях. Дзюба останется, конечно, но остальные – не факт.

Шатов не проходит в основу, зачем ему скамейка? Смольников, если хочет играть, найдет другой клуб. Подобным образом может поступить Кузяев, хотя Семак хочет его сохранить. Кикнадзе прямым текстом заявил об интересе «Локомотива» к Кокорину, а «Сочи», хотя и кокетничают, тоже предложили Александру полноценный контракт. Станет свободным агентом – уйдет.

При этом «Зениту» надо определиться по двум ключевым для команды позициям. Первая – правый центральный защитник, напарник Ракицкого. Вторая – форвард на острие, ведь Азмуном интересуются. Иранец не останется – нет смысла, планирует покинуть РПЛ и попробовать себя в топ-5, просто ждет самого жирного предложения, Рибалта активно ведет переговоры и хочет заработать для «Зенита» деньги.

А вот отсутствие конкретики по замене Ивановича и Азмуна, чьи потери не станут сюрпризом для фанатов, хотя до старта следующего сезона – меньше месяца, может погубить команду Семака. Как показывает игра смешанного состава, у «Зенита» нет мощной скамейки, просто повезло, что возрастные Ракицкий, Иванович и Дзюба не выпадали из игры надолго, а Жирков страховал, когда был нужен. Но уберите Бранислава и Азмуна без правильной замены – станет жарче.

Зачем в защите «Зенита» Ловрен?

Когда Шкртел из защитника команды из Санкт-Петербурга стал оборонцем «Ливерпуля», то это был шаг вперед в карьере. Когда Ловрен из защитника «красных» станет оборонцем «Зенита» — сделает шаг назад. Зарплата в 2.5 млн евро его устроит – хорват в Англии зарабатывает 4.5 млн евро, но там налоги другие. Но устоит ли петербуржцев уровень игры Деяна? Хорват называл себя лучшим защитником мира и ставил выше Рамоса, но на поле бравада не работает.

Не все возрастные защитники подходят «Зениту», Ловрен – не Вертонген, не каждый правильно дополнит Ракицкого. И уж точно не любой человек из АПЛ умеет надежно защищаться. Ловрен не поведет за собой линию офсайда – не умеет, этим в сборной Чорлука занимался, а в «Ливерпуле» — ван Дейк. Еще Деян похож на Давида Луиса по «привозам». И бразильца тоже приглашали по линии дружбы с Тимощуком до заключения нового контракта с «Арсеналом».

Ловрен – второй Давид Луис, его слабости знают в мире футбола просто все. Да, в коллектив вольется, Клопп его обожает как балагура и парня, что со всеми общается. Но если «Ливерпуль» еще и вынудит «Зенит» отдать за хорвата 15 млн евро – в Санкт-Петербурге могут допустить ошибку. Деян не настолько плох, чтобы чудить в РПЛ в каждом туре, так как опытный чемпион Англии, пускай и резервист. Но хорват и не настолько крут, чтобы штурмовать с ним плей-офф ЛЧ . Особенно в связке с Ракицким, который сам обожает чудить при сильном давлении соперников.

Почему не нашли центрфорварда?

Семак повторяет фамилию Кокорина чаще, чем фамилию Дзюбы. Сергей Богданович хочет видеть форварда «Сочи» в «Зените» — мечтает о новом контракте. Но самому Александру вряд ли выгодно идти в команду с конкуренцией, если у «Локомотива» Эдер очень однообразный, Жоау Мариу уходит, а Алексей Миранчук может уйти. Плюс, если Кокорин не договорится по деньгам с москвичами – останется вариант с «Сочи», где владелец выдаст щедрую зарплату.

«Зенит» тоже может переподписать Кокорина, но затем посадить на лавку, если ни слева, ни на острие не заиграет – а это возможно, в «Сочи» у него специфическая роль, а с Дзюбой они друзья, а не идеальные напарники. Чемпионы затягивают с принятием решений и по Азмуну, и по новому центральному нападающему. Такое ощущение, что все ждут, когда агент Алексея Миранчука предложит создать связку с Дзюбой, где Артем будет на острие атаки, а лидер «Локомотива» — под ним.

Такой дуэт в теории может компенсировать потерю Азмуна, а может стать проблемой, поскольку в команде есть форвард в стиле Дибалы – Дриусси, но полноценно заиграть на любимой позиции в центре атаки Себастьян с Дзюбой не сумел. Не факт, что аргентинец будет в команде в новом сезоне, ведь надо учитывать новый лимит – 8 иностранцев. Малком, Дуглас, Барриос, Ракицкий, Ригони, Маммана, Ловрен и новый форвард – уже восемь, Дриусси становится лишним.

Впрочем, в лимит впишутся, можно отдать аргентинцев в аренды, а вот назвать идеального форварда на замену Азмуну сложно. Шомуродов из «Ростова» после карантина не так хорош, как был раньше. И стиль тут важен. «Зениту» нужен специфический парень, что играет в штрафной площади, круг сужается – вряд ли Дзюба сыграется с еще одним рослым и крупным, нужен юркий и хитрый. Говорили о сыне Симеоне, присматривались к Сантосу Борре из «Ривер Плейта». Но время работает против чемпионов России. Форвард необходим в день ухода Азмуна, а Сердар может уехать после финального матча сезона.

«Зенит» не готов к плей-офф ЛЧ ?

С Ивановичем и Азмуном, будучи в группе, где соперники оказались крепкими, но не элитными, «Зенит» занял последнее место. Но задачу выхода в плей-офф весной 2021-го никто не отменял – говорили, что хотели прописать в контракте Семака пункт с отставкой, если не справится. Но какие могут найтись новые козыри без Бранислава и Сердара? Малком играет лучше – факт, но одного бразильца мало. Не такой мощный, как был Халк, более нестабильный, и времена сейчас другие.

В Лиге чемпионов многое зависит от жребия, но и от качества футбола тоже. Иванович и Азмун не хуже Ловрена и Кокорина, если именно на них заменят пару футболистов основы в ближайшие недели. В теории Семак при новом лимите может оставить на поле из россиян только Лунева, Караваева и Дзюбу, используя в других линиях строго иностранцев – тогда можно привезти крутого центрального хавбека вместо Оздоева, но и это не сильно добавит класса.

Даже связка Ивановича и Ракицкого могла к осени стать хуже. Возрастные, держать форму вечно не могут. А если к Ярославу, которого «Шахтер» отпустил из-за количества ошибок, добавить Ловрена, который торчал на скамейке годами и знаменит как раз невероятными ляпами в стиле Давида Луиса, то вряд ли «Зенит» станет ближе к мечте о плей-офф Лиги чемпионов. Даже Осорио и Маммана – первый из-за класса, а второй из-за стоимости и травм, казались сомнительными ставками. Покупка Чистякова из «Ростова» тоже не шаг к совершенству.

И даже если потратятся на дорогого нападающего вместо Азмуна, отказавшись от Кокорина, то новичок не обязательно заиграет без сборов и периода адаптации в РПЛ . Только кажется, что у «Зенита» все под контролем. Достаточно, чтобы Иванович после смерти тестя принял решение уехать домой – жена может захотеть быть ближе к овдовевшей матери, а сменщик капитана начал чудить – Ловрен это умеет, и не будет уже надежной обороны. Это поймут соперники и пойдут в атаку.

А вместо Азмуна легко можно взять форварда с большим ценником, но с успешностью Бухарова, Заболотного или Текке. Достаточно двух трансферных ошибок, чтобы у «Зенита» автоматически стало намного больше проблем, и не было идеального баланса, что привело к двум чемпионствам за два сезона. И это еще учтите, что Дзюба и Барриос как железные солдаты – нет травм ключевых исполнителей, которые могут привести к катастрофе. «Зенит» монолитный, но в этом его слабость.

Неправильно заменят Ивановича и Азмуна – снова будут четвертыми в группе ЛЧ . И если Бранислава еще в теории можно убедить остаться на год, то Сердара надо менять, если мыслями в Серии А или АПЛ . Форварды зависимы от настроя, а команды – от гармоничности связок. Дуэт Ивановича и Ракицкого не всегда работал идеально, но справились в РПЛ , а пара Дзюбы и Азмуна – один из лучших в лиге за последние годы. Разрушат всего две цепочки, тогда контролировать «Зенит» станет намного сложнее. А поскольку у команды одна работающая тактика – Семаку в Лиге чемпионов будет крайне сложно, о чем он сам и говорит.