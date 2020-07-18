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Неймар — об агрессии игроков «Ваасланд-Беверена»: «Мы немного испугались»

18 июля 2020, 10:11

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о товарищеском матче против бельгийского «Ваасланд-Беверена» (7:0).

Агрессия соперника? Да, мы немного испугались. Мы играли в товарищеском матче, так что такого рода вещи не должны были происходить. Мы здесь, чтобы подготовиться, но нужно быть осторожными. Но мы немного ответили им, так что никаких проблем.

Я был очень рад вернуться и играть дома, с небольшим участием болельщиков. Мы понемногу готовимся к тому, чтобы выйти на максимум к Лиге чемпионов. Остальное не очень важно.

Ранее появлялась информация, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» этим летом.

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KoJIбасА
KoJIбасА
18 июля в 14:42
Вот во что гном из каталонии людей превращает
dzvinka
dzvinka
18 июля в 14:33
а че, опять свои петушиные понты кидал там в товарняке? дразнил парней небойсь?
Пердив зовет
Пердив зовет
18 июля в 11:59
бразильский петушок закукурекал
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 11:34
Ну и выиграли бы 3-2 и всем было бы хорошо.
Neymar 10
Neymar 10
18 июля в 10:30
Да прибудет с тобой сила , братец ! Удачной подготовки всей команде ! Пора встряхнуть эту ЛЧ французским командам как следует 🤙🏽
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 10:11
И ведь не поспоришь...
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