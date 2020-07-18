Неймар — об агрессии игроков «Ваасланд-Беверена»: «Мы немного испугались»

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о товарищеском матче против бельгийского «Ваасланд-Беверена» (7:0).

Агрессия соперника? Да, мы немного испугались. Мы играли в товарищеском матче, так что такого рода вещи не должны были происходить. Мы здесь, чтобы подготовиться, но нужно быть осторожными. Но мы немного ответили им, так что никаких проблем.

Я был очень рад вернуться и играть дома, с небольшим участием болельщиков. Мы понемногу готовимся к тому, чтобы выйти на максимум к Лиге чемпионов. Остальное не очень важно.