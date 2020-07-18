ГлавнаяНовости

Тренер «Болоньи»: «Отмена гола из-за плеча или носа вне игры — уже слишком»

18 июля 2020, 08:27

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович призвал изменить правила определения офсайда.

Я думаю, что мне нужно больше терпимости. Отмена гола из-за того, что у вас оказался нос или плечо вне игры, кажется слишком серьёзной, даже если правила ясны.

По-моему, все должно измениться. У вас должно быть преимущество прежде, чем футболист окажется вне игры. VAR сигнализирует даже о миллиметровом офсайде.

Это часто случалось с нами, как в нашу пользу, так и наоборот. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что в будущем что-то изменится.

Недавно Михайлович продлил контракт с «Болоньей». 

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
19 июля в 08:08
Отрубить нос той собаке которая придумала этот VAR, скурвил упырь весь футбол.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 13:11
на бутсы и гетры наденут датчики и будут судить без боковых судей а в поле будет два арбитра как когда то в хоккее
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 13:08
вне игры отменять нельзя но если игроки находятся в одной проекции то это не считать но если атакующий игрок не касается защищающего и находится впереди то это вне игры
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 13:06
бедный Буратино если бы играл в футбол постоянно был бы в офф сайде
stanichnik
stanichnik
18 июля в 12:39
Абсурд какой-то, применять стандарты тенниса и легкой атлетики(заступ в прыжках в длину) при фиксации оффсайда в футболе.
нечитайло
нечитайло
18 июля в 11:36
Отменить офсайды
Александр Нeвский
Александр Нeвский
18 июля в 10:44
Про это даже Ибрагимович не жалуется. А мы с вами знаем, какой величины у него нос
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 10:35
С введением ВАР в футболе появились много странносей.
nubom
nubom ответ particular (раскрыть)
18 июля в 10:17, ред.
В настоящее время России, указанный Вами элемент человеческого тела, является эталонной единицей измерения роста производительности труда. Качественная оценка производится по степени заглубления…
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июля в 09:40
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    18 июля в 09:29
    К этому надо привыкать, ничего страшного. Зато всё чётко и не надо спорить.
    particular
    particular ответ Caniggia (раскрыть)
    18 июля в 09:27, ред.
    Лучше по за@нице - ибо, из неё растут все спорные конечности - голова, ноги и руки..:))
    Zenit_84
    Zenit_84
    18 июля в 09:22
    Согласен
    Caniggia
    Caniggia
    18 июля в 09:19
    Действительно, правило 56ьное. Офсайд должен определяться по ноге находящейся на земле.
    Abverin
    Abverin
    18 июля в 09:19
    Правила ужесточаются.
    beefs
    beefs
    18 июля в 09:18
    время электроники, блин...
    Союзник противников
    Союзник противников
    18 июля в 09:03
    Хрен вам!Скоро вас ещё обвешают аппаратурой и будете бегать по программе.Сейчас только руками можно работать безнаказанно,но и это скоро подведут под графу:Кто сильнее держал соперника,тот и нарушил.
    For56tas
    For56tas
    18 июля в 08:29
    Наверное, это так.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100