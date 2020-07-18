Тренер «Болоньи»: «Отмена гола из-за плеча или носа вне игры — уже слишком»

Главный тренер «Болоньи» призвал изменить правила определения офсайда.

Я думаю, что мне нужно больше терпимости. Отмена гола из-за того, что у вас оказался нос или плечо вне игры, кажется слишком серьёзной, даже если правила ясны.

По-моему, все должно измениться. У вас должно быть преимущество прежде, чем футболист окажется вне игры. VAR сигнализирует даже о миллиметровом офсайде.

Это часто случалось с нами, как в нашу пользу, так и наоборот. Мы должны адаптироваться, но я надеюсь, что в будущем что-то изменится.