Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Конкуренция за последнее десятилетие становится все более и более серьезной. Вы видите, что в АПЛ клубами хорошо управляют, целые государства вкладывают огромные средства в развитие некоторых команд. Таким образом, экономическая модель в футболе сегодня становится неимоверно растянутой.
Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барсы» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед».
Ранее Фонт поддержал форварда «Барсы» Лионеля Месси
Берлускони уже не удел, а вот панамская кормушка УЕФА ещё в руках Месси и Бартомеу.
Берлускони уже не удел, а вот панамская кормушка УЕФА ещё в руках Месси и Бартомеу.
Я понимаю, что в эпоху Месси очень страдает Мадрид в чемпионате, скатились до того, что за десятилетие пару раз выигрывают чемпионство, величие задето, но нельзя же как сумасшедшие об этом 20 раз в сутки писать.
Я понимаю, что в эпоху Месси очень страдает Мадрид в чемпионате, скатились до того, что за десятилетие пару раз выигрывают чемпионство, величие задето, но нельзя же как сумасшедшие об этом 20 раз в сутки писать.
Картина печальная, даже унылая. Касательно всплеска милана - это не на долго, касательно мю, фернандеш есть и хорош, но убери его из состава или сделай индивидуальную защиту на нем и мю снова играет в контроатаку с саутгемптоном и пэласом
Картина печальная, даже унылая. Касательно всплеска милана - это не на долго, касательно мю, фернандеш есть и хорош, но убери его из состава или сделай индивидуальную защиту на нем и мю снова играет в контроатаку с саутгемптоном и пэласом
Но мне кажется, что Фонт имел ввиду не конкретно этот промежуток времени, а последние лет 7-8.
С деньгами проблем у них не было, но вот все остальное..
Все таки для них 2 место считалось провалом, а они боролись за попадание в лч и бывало, что и эту задачу не могли выполнить.
Сходство есть, Барселона тратит огромные деньги, но толку ноль)
Чисто на Дембеле, Коута и Гризмана потратили 400 млн и какую пользу они принесли?
Но мне кажется, что Фонт имел ввиду не конкретно этот промежуток времени, а последние лет 7-8.
С деньгами проблем у них не было, но вот все остальное..
Все таки для них 2 место считалось провалом, а они боролись за попадание в лч и бывало, что и эту задачу не могли выполнить.
Сходство есть, Барселона тратит огромные деньги, но толку ноль)
Чисто на Дембеле, Коута и Гризмана потратили 400 млн и какую пользу они принесли?