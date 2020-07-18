Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.

Конкуренция за последнее десятилетие становится все более и более серьезной. Вы видите, что в АПЛ клубами хорошо управляют, целые государства вкладывают огромные средства в развитие некоторых команд. Таким образом, экономическая модель в футболе сегодня становится неимоверно растянутой.

Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барсы» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед».