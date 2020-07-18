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Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

18 июля 2020, 09:19

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.

Конкуренция за последнее десятилетие становится все более и более серьезной. Вы видите, что в АПЛ клубами хорошо управляют, целые государства вкладывают огромные средства в развитие некоторых команд. Таким образом, экономическая модель в футболе сегодня становится неимоверно растянутой.

Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барсы» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее Фонт поддержал форварда «Барсы» Лионеля Месси

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
19 июля в 20:47
Валерон никак не угомонится. Всё новые фейки создаёт, но эти ритуалы не вытянут милан из могилы.)
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Угадайте кто ответ Agamaga (раскрыть)
19 июля в 20:44
НЕ волнуйся, с этого года будут выигрывать регулярно. А вот вам кубок Каталонии останется)
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Угадайте кто ответ VABANK (комментарий удален) (раскрыть)
19 июля в 20:43
В принципе да, вряд ли Барса опустится ниже плинтуса, как это сделал Милан)
Берлускони уже не удел, а вот панамская кормушка УЕФА ещё в руках Месси и Бартомеу.
juvenale
juvenale
18 июля в 23:18, ред.
а вообще посмотрел комментарии данного пользователя(VABANK) и одни баны с личными оскорблениями.Не премодерация ли это
juvenale
juvenale ответ VABANK (комментарий удален) (раскрыть)
18 июля в 23:15, ред.
    juvenale
    juvenale
    18 июля в 23:14
    интересно комментарий VABANK это немного троллинга?
    juvenale
    juvenale ответ VABANK (комментарий удален) (раскрыть)
    18 июля в 23:13
      Agamaga
      Agamaga
      18 июля в 21:10
      Что не новость про Барсу, сливочные глоры то и дело говорят чтоб Месси убрали из команды. С чего вдруг?
      Я понимаю, что в эпоху Месси очень страдает Мадрид в чемпионате, скатились до того, что за десятилетие пару раз выигрывают чемпионство, величие задето, но нельзя же как сумасшедшие об этом 20 раз в сутки писать.
      juvenale
      juvenale ответ ЮHBА (раскрыть)
      18 июля в 19:34
      причем тут лч
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      18 июля в 15:52
      Не станет. Если будет грамотный тренер, мнение которого уважает руководство клуба. Посмотрите на Атлетико или Ливерпуль, знаете что их обьединяет? Мега крутой тренер. Именно у него есть идеи и он строит команду. Или посмотрите на недавно блиставшего в ЛЧ симпотичного Аякса под управлением Тена Хага. Деньги ничего вам не гарантируют. Но тренер может дать шанс. Об этом стоит задуматься новому президенту Барселоны =)
      feris1
      feris1
      18 июля в 15:22
      Пока гном в барсе и сборной Аргентины значимых трофеев им не видать.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      18 июля в 15:16
      А я и не говорю , что Месси совсем плох, но он может пользы больше принести. Может партнерам не доверяет??? Да и команды приспособились к нему. Партнеру при любом случае ищут его. При наличии Хави и Иньесты такого не было, эти парни могли и сами решить эпизод , теперь же таких игроков даже близко нет. Потому Барса так нестабильна. Статистика Месси - это дело второе, важна статистика команды, а она как видим не впечатляет. Да и игра выглядит очень однообразно и уныло. Ну а конец сезона вообще слабо провели, а ведь был неплохой отрыв от Реала, а в итоге Реал сам еще привез Барселоне отрыв. Тут вина многих : тренера, президента , игроков и Месси в том числе.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      18 июля в 14:55
      Пока есть деньги , клубу ничего не угрожает , и пару плохих сезонов ничего не значит . Также в их чемпионате намного сильнее конкуренция , и если бы прошлогодний Реал играл также в АПЛ , то в ЛЧ скорее всего он не попал , как и нынешняя Барса . Поэтому Барсе ничего не угрожает , в ЛЧ будут попадать в любом случаи , да и при деньгах будут , да и учитывая то что и у Реала плохое руководство , то и без титулов не останутся
      t2k
      t2k ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      18 июля в 14:20
      Пользу принесли боруссии,атлетико и ливеру)

      Картина печальная, даже унылая. Касательно всплеска милана - это не на долго, касательно мю, фернандеш есть и хорош, но убери его из состава или сделай индивидуальную защиту на нем и мю снова играет в контроатаку с саутгемптоном и пэласом
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      18 июля в 14:12
      С приходом Фернандеша Мю конечно прибавил и выглядят намного лучше, чем они были вначале сезона.
      Но мне кажется, что Фонт имел ввиду не конкретно этот промежуток времени, а последние лет 7-8.
      С деньгами проблем у них не было, но вот все остальное..
      Все таки для них 2 место считалось провалом, а они боролись за попадание в лч и бывало, что и эту задачу не могли выполнить.
      Сходство есть, Барселона тратит огромные деньги, но толку ноль)
      Чисто на Дембеле, Коута и Гризмана потратили 400 млн и какую пользу они принесли?
      амурец
      амурец
      18 июля в 14:01
      Барсе нужен тренер который покажет гному кто хозяин, вот тогда и будет сильная Барса, но лучше пусть гном там управляет, такая ЯБарса мне больше нравится
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      18 июля в 13:14
      С МЮ вроде все в порядке , а вот участь Милана это навряд ли , Фонт специально преувеличивает дабы убрать Бартамеу
      Bavaria_N
      Bavaria_N
      18 июля в 13:12
      для баварии все клубы "миланы и манчестеры". середняки. ни один клуб мира не дотягивает до уровня немецкой машины.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      18 июля в 12:28
      Не прав,из 100 голов Барсы в этом сезоне 51 сделал Месси,без Месси они были бы в середине турнирной таблицы.Барса давно уже Милан без Месси.
      ЮHBА
      ЮHBА
      18 июля в 11:43
      В отличие от мю у барсы уже 5 лч, а вот до милана нще нужно дотягиваться.
      lobsterdam
      lobsterdam
      18 июля в 11:42
      в сегунду, друзья, в сегунду! Ждем-с!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      18 июля в 11:11
      Нужна сильная рука, чтоб могла и Месси приструнить, а иначе скатится Барселона в середняки.
      Pancher_95
      Pancher_95
      18 июля в 10:50
      Если не вышвырнут гнома этого не избежать
      Yurza
      Yurza
      18 июля в 10:49
        Vladimir808
        Vladimir808
        18 июля в 10:48
        Будет грустно.(
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
        18 июля в 09:54
        Думаю вряд ли станет
        lobsterdam
        lobsterdam
        18 июля в 09:47
          ДАША Д
          ДАША Д
          18 июля в 09:43
          Это будет после Месси.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          18 июля в 09:42
          зенит никогда не станет Миланом и МЮ
          Columb
          Columb
          18 июля в 09:32
          Скоро будет.
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