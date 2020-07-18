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Журналист Егоров: «Джикия в „Локомотиве“ – это дорого, но вполне реально»

18 июля 2020, 15:33

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

В принципе, тема с Джикией в «Локо» – это дорого, но вполне реально.

«Локо» выходит в ЛЧ, клубу нужен русский центральный защитник, деньги есть. Поэтому, если «Спартак» завтра не выходит в финал Кубка, весь спортивный проект на будущий год подвисает – и проект становится очень дорогим.

В этом смысле продажа за 10+ при решении самого Георгия (оно ключевое – год может быть без еврокубков) возможна. Как, кстати, и вариант с Глушенковым в «Локо».

Также недавно появлялась информация об интересе «Локомотива» к игроку «Бунедкора». 

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Все комментарии
Andrej7886
Andrej7886 ответ МиХаХа (раскрыть)
18 июля в 22:34
спартак пропустил - 32, паровоз - 29 недалеко однако ушли )) ахах
Армейская душа
Армейская душа
18 июля в 21:34
Всё правильно - главное максимально распродаться. Газизов же идеолог доморощенных игроков - ждём звёзд из второй команды.

Баду - Ай ил би бэк!
Kuvkil
Kuvkil
18 июля в 20:32
Газизов обует кикнадзе
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
18 июля в 20:27
oнaнидзе выгнали - теперь пупсика ничто не держит в тарасовке
Levadia
Levadia
18 июля в 20:19
Всё может быть,всё может статьтся.
Правда ранее в обратную сторону двигались.
gentlewolf
gentlewolf
18 июля в 20:09
Игнашевич в свое время из Локо в ЦСКА перешел и выиграл от этого. Возможно и Джикии повезет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 июля в 19:45
10 +...... 🤔🤔🤔....
cska1948
cska1948
18 июля в 18:15
Джикия в Локо? Почему нет? В век культа денег реально ВСЁ!
CSKA2012
CSKA2012
18 июля в 18:11, ред.
Из Локо в Спартак ещё реально, но не наоборот. Локо без Семина уйдет в середину таблицы, а Спартак займет его место в борьбе за Евро зону. История циклична, а вот будет ли у Локо второй Сёмин - это вопрос...
Caniggia
Caniggia
18 июля в 18:00
Для Спартака - это потеря!
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 17:34
Ну и пусть идёт за 10+.
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
18 июля в 17:02
Не дадут за Жиго столько!
Максимальная стоимость:
10,00 млн €
23 дек. 2019 г. трансфермаркет!
морозз
морозз
18 июля в 17:01
Джикия не Дзюба, это тот может за бабки совершать круговороты в свей карьере!
STVA 1
STVA 1
18 июля в 16:59
Маловероятно!
nikot
nikot
18 июля в 16:53
Откуда деньги у нищей Ржд,работягам копейки платят,грузовые поезда почти не ходят,а пассажирские всегда в убытке были!?
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 16:42
да по х...н
112910415
112910415
18 июля в 16:18
Предельно маловероятно !
Дима Головашич
Дима Головашич
18 июля в 16:14
Если при Газизове таких игроков будут отдавать прямым конкурентам за копейки...
Я в это не верю, короче.
Valeleo
Valeleo ответ makkie (раскрыть)
18 июля в 16:13
Играть в ЛЧ или быть капитаном команды с 9-го места без перспективы, есть разница?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 июля в 16:13
Может карьеру реанимирует, а то так и стухнет потихоньку.
Yurza
Yurza
18 июля в 16:09
Для Джикии это идеальный вариант, и в ЛЧ регулярно будет играть и позориться больше не будет.
Romkurch
Romkurch
18 июля в 16:02
Давно пора бежать из спартака куда глаза глядят, хоть в Тамбов.
makkie
makkie
18 июля в 16:02
Джикия уже бомжам отказывал с их миллионами, так что смысла идти в Локо нет.
Тем более Жора капитанит в Спартаке и является лидером команды.

А вот в отъезд Жиго куда-нибудь в Марсель вполне верится. Если хорошие деньги предложат (15-20 млн).
Литейный 4
Литейный 4
18 июля в 15:57
Без Джикии свиньи пропустили бы не 32, а все 50 голов. Гыгыгы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
18 июля в 15:57
В принципе Джикия способен проявить себя в более успешном клубе, в середняке можно и окончательно карьеру похоронить.
ermak6848
ermak6848
18 июля в 15:56
будет ли толк - вот, что Главное...
trimetil
trimetil
18 июля в 15:47
Спартак уже понемногу начинают разбазаривать...
МиХаХа
МиХаХа
18 июля в 15:47
И будут пропускать как сейчас Спартак по тридцать с гаком голов.
shlomo
shlomo
18 июля в 15:37
Очень и очень сомнительно...из за ЛЧ оставить Спартак и капитанство..Это все рано, как верить в неосуществимое так приятно, ведь оно тебя никогда не разочарует....:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 15:34
Склро все узнаем...
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