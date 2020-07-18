Журналист Егоров: «Джикия в „Локомотиве“ – это дорого, но вполне реально»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал о возможном переходе капитана «Спартака» в «Локомотив».

В принципе, тема с Джикией в «Локо» – это дорого, но вполне реально.

«Локо» выходит в ЛЧ , клубу нужен русский центральный защитник, деньги есть. Поэтому, если «Спартак» завтра не выходит в финал Кубка, весь спортивный проект на будущий год подвисает – и проект становится очень дорогим.

В этом смысле продажа за 10+ при решении самого Георгия (оно ключевое – год может быть без еврокубков) возможна. Как, кстати, и вариант с Глушенковым в «Локо».