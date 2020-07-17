Гаич: «Я перехожу в отличную команду»

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17 июля 2020, 02:24

Нападающий «Сан-Лоренсо» анонсировал скорую смену команды.

Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию – хороший первый шаг перед тем, как отравиться в более серьёзный чемпионат. Предварительное соглашение достигнуто. Остались только детали.