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Гаич: «Я перехожу в отличную команду»

17 июля 2020, 02:24

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич анонсировал скорую смену команды.

Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию – хороший первый шаг перед тем, как отравиться в более серьёзный чемпионат. 

Предварительное соглашение достигнуто. Остались только детали.

Агент аргентинского форварда ранее сообщил о том, что его клиент уже подписал контракт с ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:47
нельзя же забыть детскую мечту !
Палыч82
Палыч82 ответ CSKA2012 (раскрыть)
18 июля в 03:05
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    17 июля в 19:27
    Ты переходишь в Самый титулованный клуб России ЦСКА.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    17 июля в 13:31
    Переходил странно,всё денег клянчил.
    Ещё не перешёл,а уже про другой чемпионат мечтает.
    Странный какой-то товарищ.
    Удачи коням с этим трансфером.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ CSKA2012 (раскрыть)
    17 июля в 11:20
    Я имел в виду последние годы....
    Хонда и Красич уже давно покинули РПЛ в погоне за "!Золотым мячом"....))
    А сделка по Головину похожа на узаконенный "вывод" 30-ти млн евро запределы евросоюза...)))...или другой какой либо финансовый междусобойчик между небедными отечественными парнями...))
    vinjard
    vinjard ответ CSKA2012 (раскрыть)
    17 июля в 11:05
    Такие мастера как карвалью, вагнер и жо сейчас стоят как минимум 20-25 млн евро. Раньше их можно было взять за 7-10 лямов максимум. Теперь вряд-ли. Трансферный рынык искусствено завышен до сумашествия, а теперь остается брать такой шлак
    cska1948
    cska1948
    17 июля в 10:50
    Гаич не скрывает, что ЦСКА это ступенька в Европу, а значит будет выкладываться на все 100%, чтобы его в Европе заметили.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska vperiod (раскрыть)
    17 июля в 10:00
    Величайший ,блин !!! )))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    17 июля в 09:56, ред.
    Новая " саранча" ! Таких как Вагнер , Жо ,Карвальо ,Олич и др. в ЦСКА уже не будет ! Впрочем ,как и у нас ! Гаич - это так ,небылица ! Времена меняются ! Приходится радоваться разным Понсе и Гаичам !
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 июля в 09:18, ред.
    Хонда попылил в Милане , Красич первые полтара сезона был в Юве основной, Головин в Монако) если вспомнить 90ые то многие российские игроки в топ чемпионате играли не последние роли, просто от характера зависит)
    RIR68
    RIR68
    17 июля в 08:00
    опять остались только детали)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 июля в 07:54, ред.
    Немногим удалось в последние годы затрамплиниться....из РПЛ...
    Разве что Леандро Паредесу...и Зинченко...
    Дриусси,Ригони до сих пор...на "трамплине"....
    А о тех кто покинул РПЛ...Нияссе,Мусса,Думбия,Педро Роша....ничего не слышно...

    Удачи парню в ЦСКА !!!
    edubokom
    edubokom
    17 июля в 06:49
    Могу ошибаться, но дерби цска спартак для него не будет чем то особенным
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 06:39
    сомнения есть что это футболист))))))))))))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ cska vperiod (раскрыть)
    17 июля в 06:28
    О каком везении речь?
    Клубы уже давно договорились, а Гаич жёстко ставил свои условия по личному контракту.
    Не нравится, вы кто такие, давай до свидания..... у меня очередь клубов куда перейти можно, деньги на первом месте.
    Так кому там повезло то? Ничего личного, только бизнес!
    Да и не рассказывайте парню про последние выступления в Европе, а то про "величие" как то......
    ДСА
    ДСА
    17 июля в 05:47
    Умело развели ЦСКА на деньги.
    112910415
    112910415
    17 июля в 05:43
    счастливчик !
    и колебался не так уж долго ... )
    cska vperiod
    cska vperiod
    17 июля в 05:14
    Тебе повезло ты едешь в великий клуб.
    Romkurch
    Romkurch
    17 июля в 02:37
    Скоро узнаешь какая она хорошая.
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