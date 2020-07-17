Гаич: «Я перехожу в отличную команду»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич анонсировал скорую смену команды.
Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию – хороший первый шаг перед тем, как отравиться в более серьёзный чемпионат.
Предварительное соглашение достигнуто. Остались только детали.
Агент аргентинского форварда ранее сообщил о том, что его клиент уже подписал контракт с ЦСКА.
Ещё не перешёл,а уже про другой чемпионат мечтает.
Странный какой-то товарищ.
Удачи коням с этим трансфером.
Ещё не перешёл,а уже про другой чемпионат мечтает.
Странный какой-то товарищ.
Удачи коням с этим трансфером.
Хонда и Красич уже давно покинули РПЛ в погоне за "!Золотым мячом"....))
А сделка по Головину похожа на узаконенный "вывод" 30-ти млн евро запределы евросоюза...)))...или другой какой либо финансовый междусобойчик между небедными отечественными парнями...))
Хонда и Красич уже давно покинули РПЛ в погоне за "!Золотым мячом"....))
А сделка по Головину похожа на узаконенный "вывод" 30-ти млн евро запределы евросоюза...)))...или другой какой либо финансовый междусобойчик между небедными отечественными парнями...))
Разве что Леандро Паредесу...и Зинченко...
Дриусси,Ригони до сих пор...на "трамплине"....
А о тех кто покинул РПЛ...Нияссе,Мусса,Думбия,Педро Роша....ничего не слышно...
Удачи парню в ЦСКА !!!
Разве что Леандро Паредесу...и Зинченко...
Дриусси,Ригони до сих пор...на "трамплине"....
А о тех кто покинул РПЛ...Нияссе,Мусса,Думбия,Педро Роша....ничего не слышно...
Удачи парню в ЦСКА !!!
Клубы уже давно договорились, а Гаич жёстко ставил свои условия по личному контракту.
Не нравится, вы кто такие, давай до свидания..... у меня очередь клубов куда перейти можно, деньги на первом месте.
Так кому там повезло то? Ничего личного, только бизнес!
Да и не рассказывайте парню про последние выступления в Европе, а то про "величие" как то......
Клубы уже давно договорились, а Гаич жёстко ставил свои условия по личному контракту.
Не нравится, вы кто такие, давай до свидания..... у меня очередь клубов куда перейти можно, деньги на первом месте.
Так кому там повезло то? Ничего личного, только бизнес!
Да и не рассказывайте парню про последние выступления в Европе, а то про "величие" как то......
и колебался не так уж долго ... )
и колебался не так уж долго ... )