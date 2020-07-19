Зидан: «Я не чувствую себя особенным»

Главный тренер «Реала» признался, что не считает себя особенным, несмотря на успешную карьеру в мадридском клубе.

Я не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, находиться в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём работы здесь, потому что однажды это закончится.

Никто не знает, что будет в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, поэтому я счастлив в данный момент. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем.