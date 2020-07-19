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Зидан: «Я не чувствую себя особенным»

19 июля 2020, 10:18

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не считает себя особенным, несмотря на успешную карьеру в мадридском клубе.

Я не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, находиться в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём работы здесь, потому что однажды это закончится.

Никто не знает, что будет в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, поэтому я счастлив в данный момент. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
19 июля в 23:36
Зидан подвёл команду. Если реагировать и лезть в драки после каждого мата в твою сторону, то до конца матча не доиграешь.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ruslan3132 (раскрыть)
19 июля в 21:11
Руслан, спорить можно вечно. Еслибы дакабы. Но то что Реал 3 игры после карантина выиграл за счёт пенальти, а Барселона подарила очки в матчах где должна была рвать в одну калитку это факт. А с фактами не спорят.

Другое дело это интервью где трусливый тренер барсы, после первой потери очков, заявил что будут ждать поражения Реала. Бесит.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Шишанутый (раскрыть)
19 июля в 21:06, ред.
Шишани, как дела?? Немного разберись с не и ни. Очень много путаешь местами.
У Зидана есть только одно. У него есть харизма, дух. Спортивный дух. В спорте это колоссальную роль играет, когда тренер смелый. Но со стороны своей игры, тактики, стратегии, плана на игру нет. Все идёт так как и должно идти.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Agamaga (раскрыть)
19 июля в 18:54
Зидан себе цену знает!Про Матерацци забыли?
gentlewolf
gentlewolf
19 июля в 17:49, ред.
Не Барса слаба, а У РЕАЛА НЕ ОКАЗАЛОСЬ КОНКУРЕНТОВ в Ла Лиге на сегодня...

Ну и ответы сильная ли все еще Ла Лига или ослабела, дадут матчи в ЛЧ.
gentlewolf
gentlewolf
19 июля в 17:45, ред.
Бла бла бла, если бы не слабая (временно) Барса то Реал быне стал чемпионом.

Наверное не одна Барса тогда?
А где тогда всегда дышащий в затылок двум фаворитам Атлетико Мадрид, который в таких случаях чемпионом и стал?
А разные колючие-неуступчивые валенсии-севильи
Вся Ла Лига ослабела вдруг?
Или все слишком много хотят?
gentlewolf
gentlewolf
19 июля в 17:42
Редкое смирение в словах выдающегося.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 июля в 15:58
а ты не думал на секунду, если бы Реал не проиграл Бетису после того как выиграл у Барсы, то эти 3 мес на карантине вы не сидели бы на 1месте и не мечтали бы, чтобы чемпионат закрыли досрочно )) Хорошо что возобновили чемпионат и Реал занял, завоевал свое 1е место, еще раз повторяю, не на 1 очко, на 7 очков впереди. Поэтому, по братски, не говори, что Барса проиграла чемп, это принижает заслугу Реала и Зидана.
Любая команда строится после ухода лидера, группы основных ведущих игроков или игрока на которого вся команда пахала много лет, ты это поймешь после ухода Месси.
Agamaga
Agamaga ответ Зидан 1972 (раскрыть)
19 июля в 15:35
Зидан сам из Реала никогда не уйдёт. Оттуда уходят, когда Перес указывает на дверь! За закрытыми дверями с лысым по-другому разговаривают!
Шишанутый
Шишанутый
19 июля в 15:04
Зидан как всегда скромен. Успехи Реала это его залсуга. У других тренеров не чего не получилось с этим составом (Лопатеги и Солари) а он смог взять чемпеонство. Думаю Зидан и в других клубах был бы также успешен, это крутой тренер.
4ел
4ел
19 июля в 14:59
одного особливого уже хватает, язык без костей!
berda2003
berda2003
19 июля в 14:42
если заговорил об особенности своей персоны, значит считает себя таким, знаем мы этих понаехавших, ... уехал бы в сев. африку - взял бы клуб любой и начал бы учить-тренировать своих собратьев, денег хватит на содержание и себя клуба, а так чистый балабол-п...з...абол!
Inquisitor...
Inquisitor...
19 июля в 13:54
    Тага Дага
    Тага Дага
    19 июля в 13:30
    Тут согласен .....никто не знает что будет завтра. Вдруг утром проснеться коррупционер переЦ....назначит Солари...или Лопетеги...хотя их футбол был привликательный...не то что сейчас. ...одна пенка....или рекощет...
    wuzs56s86d2z
    wuzs56s86d2z
    19 июля в 13:07
    Здесь он прав
    eleven LC
    eleven LC
    19 июля в 12:18
    У Зидана есть проблема,это как встроить в игру Реала Азара,в следующем сезоне вернётся прежний Азар который был в Челси и я уверен Реал пойдёт за лигой чемпионов!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    19 июля в 12:17
    Барса если победила бы всех после карантина, Реал был бы вторым.Барса уровень Осасуны,поэтому выиграть Барсы может и Осасуна и выиграла на ее поле,не только Реал.
    Поэтому особенного Реал не сделал,когда Барса сильная была проигрывали крупно не раз и при Роналду на своем поле Барсе.
    Реал не строится,Реал это не Анжи,чтобы строить.
    Эта не Барселона а Пищевик.
    feris1
    feris1
    19 июля в 12:11
    Зидан как обычно скромен к своей персоне и это его отличает от многих известных наставников.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 11:46
    Зидан сам уходит как правила!
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    19 июля в 11:45
    При Зидана если Реал более менее в форме, Реалу все равно в какой форме Барса!
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    19 июля в 11:39
    ты опять забываешь что РЕАЛ только строится! У Зидана по сути старая банда. Из новых игроков играли только Менди и молодежь бразильская. У Барсы состав дороже, трансферы ДОРОЖЕ, лидер не уходил. Так что Реал будет становиться только сильнее. Не барса проиграла, РЕАЛ выиграл! В том числе и в очном противостоянии.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    19 июля в 11:36
    Барса сильная была бы как раньше Реал опять был бы на втором месте.
    Барса на раыных играла с аутсайдером Сельта и не смогла победить, Осасуна победили Барсу в меньшинстве(писали много,что Барса может забивать только Осасуне а сейчас все наоборот) опережал Реал на 2 очка а теперь 2+7=9 очков.
    Поэтому об особенности Зидана говорит не стоит,просто нет у Реала соперников в Лиге,поэтому чемпион,об этом знал пол года назад.
    Bavaria_N
    Bavaria_N
    19 июля в 11:25
    особенный физрук
    Agamaga
    Agamaga
    19 июля в 11:09
    Само собой всё заканчивается, один раз уже Перес выгонял. Это после победы бывает красивые речи, что Зидан благословение небес.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ волгодон 2 (раскрыть)
    19 июля в 11:05
    Он великий!!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    19 июля в 10:28
    Никто не чувствует. Заурядный физрук,оказавшийся в нужное время в нужном месте.
    Nafnafik
    Nafnafik
    19 июля в 10:26
    Верно говорит.
    Igo0rek
    Igo0rek
    19 июля в 10:23
    Особенным себя чувствует только Жозефина. Причем там вообще ничего особенного.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 июля в 10:20
    Обычный и типичный француз, алжирского разлива
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