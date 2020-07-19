Зидан: «Я не чувствую себя особенным»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не считает себя особенным, несмотря на успешную карьеру в мадридском клубе.
Я не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, находиться в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём работы здесь, потому что однажды это закончится.
Никто не знает, что будет в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, поэтому я счастлив в данный момент. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем.
Другое дело это интервью где трусливый тренер барсы, после первой потери очков, заявил что будут ждать поражения Реала. Бесит.
Другое дело это интервью где трусливый тренер барсы, после первой потери очков, заявил что будут ждать поражения Реала. Бесит.
У Зидана есть только одно. У него есть харизма, дух. Спортивный дух. В спорте это колоссальную роль играет, когда тренер смелый. Но со стороны своей игры, тактики, стратегии, плана на игру нет. Все идёт так как и должно идти.
У Зидана есть только одно. У него есть харизма, дух. Спортивный дух. В спорте это колоссальную роль играет, когда тренер смелый. Но со стороны своей игры, тактики, стратегии, плана на игру нет. Все идёт так как и должно идти.
Ну и ответы сильная ли все еще Ла Лига или ослабела, дадут матчи в ЛЧ.
Ну и ответы сильная ли все еще Ла Лига или ослабела, дадут матчи в ЛЧ.
Наверное не одна Барса тогда?
А где тогда всегда дышащий в затылок двум фаворитам Атлетико Мадрид, который в таких случаях чемпионом и стал?
А разные колючие-неуступчивые валенсии-севильи
Вся Ла Лига ослабела вдруг?
Или все слишком много хотят?
Наверное не одна Барса тогда?
А где тогда всегда дышащий в затылок двум фаворитам Атлетико Мадрид, который в таких случаях чемпионом и стал?
А разные колючие-неуступчивые валенсии-севильи
Вся Ла Лига ослабела вдруг?
Или все слишком много хотят?
Любая команда строится после ухода лидера, группы основных ведущих игроков или игрока на которого вся команда пахала много лет, ты это поймешь после ухода Месси.
Любая команда строится после ухода лидера, группы основных ведущих игроков или игрока на которого вся команда пахала много лет, ты это поймешь после ухода Месси.
Поэтому особенного Реал не сделал,когда Барса сильная была проигрывали крупно не раз и при Роналду на своем поле Барсе.
Реал не строится,Реал это не Анжи,чтобы строить.
Эта не Барселона а Пищевик.
Поэтому особенного Реал не сделал,когда Барса сильная была проигрывали крупно не раз и при Роналду на своем поле Барсе.
Реал не строится,Реал это не Анжи,чтобы строить.
Эта не Барселона а Пищевик.
Барса на раыных играла с аутсайдером Сельта и не смогла победить, Осасуна победили Барсу в меньшинстве(писали много,что Барса может забивать только Осасуне а сейчас все наоборот) опережал Реал на 2 очка а теперь 2+7=9 очков.
Поэтому об особенности Зидана говорит не стоит,просто нет у Реала соперников в Лиге,поэтому чемпион,об этом знал пол года назад.
Барса на раыных играла с аутсайдером Сельта и не смогла победить, Осасуна победили Барсу в меньшинстве(писали много,что Барса может забивать только Осасуне а сейчас все наоборот) опережал Реал на 2 очка а теперь 2+7=9 очков.
Поэтому об особенности Зидана говорит не стоит,просто нет у Реала соперников в Лиге,поэтому чемпион,об этом знал пол года назад.